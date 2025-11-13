Việt Nam - Campuchia hợp tác về da liễu, tăng cường trao đổi bác sĩ

Chiều 13/11 tại Hội An, Đà Nẵng, Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Hội Da liễu Việt Nam và Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Xô Viết, Hội Da liễu Campuchia tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực da liễu.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương đánh giá, sự hợp tác này đánh dấu bước phát triển mới, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực da liễu giữa hai nước.

Đại diện các đơn vị kí kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực da liễu (Ảnh: PV).

Nội dung hợp tác sẽ tập trung vào nghiên cứu khoa học cơ bản, thực hiện các đề tài nghiên cứu chung, hướng tới việc đưa ra các ứng dụng thực tiễn trong điều trị các bệnh da liễu phức tạp; đào tạo sau đại học và đào tạo y khoa liên tục, phối hợp tổ chức các khóa học, hội thảo chuyên đề.

Đặc biệt, hai nước sẽ có chương trình trao đổi bác sĩ trẻ; trao đổi thông tin và tài liệu khoa học, tăng cường chia sẻ dữ liệu, kết quả nghiên cứu và các ấn phẩm chuyên ngành; tổ chức các đoàn công tác, giảng dạy, tư vấn chuyên môn và phẫu thuật chuyên đề giữa hai bệnh viện.

Theo Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Biên bản Ghi nhớ được ký kết là minh chứng cho cam kết chung trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực da liễu - hướng tới mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng tốt hơn.

Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Xô Viết cùng Hội Da liễu hai nước, đã xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững, hiệu quả.

Hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức các hội nghị khoa học, trao đổi, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho các bác sĩ trẻ, cũng như chia sẻ kinh nghiệm điều trị lâm sàng trong các lĩnh vực bệnh da, bệnh phong, bệnh lây truyền qua đường tình dục, và phẫu thuật da liễu chuyên sâu.

Mối quan hệ hợp tác giữa 2 bệnh viện đã phát triển thành chương trình hợp tác toàn diện, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu và đào tạo y khoa cho đội ngũ cán bộ y tế của cả hai nước.