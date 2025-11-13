Apple gây tranh cãi vì bán túi đeo iPhone giá 230 USD

Chiếc túi bằng vải dệt kim mang tên gọi iPhone Pocket, được thiết kế để người dùng đeo chéo qua vai và cho phép họ đặt iPhone vào bên trong túi để rút ra và sử dụng dễ dàng hơn, thay vì nhét điện thoại trong túi quần hoặc túi xách.

Đây là sản phẩm hợp tác giữa Apple và công ty của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Nhật Bản Issey Miyake. Sản phẩm sẽ có các màu xanh dương, nâu hoặc đen để lựa chọn và được bán ra với mức giá lên đến 230 USD (tương đương 6 triệu đồng).

Túi đeo chéo để đựng iPhone được Apple bán ra với giá 230 USD (Ảnh: Apple).

Ngoài phiên bản dài để đeo chéo trên vai, Apple cũng giới thiệu phiên bản ngắn hơn để người dùng quàng vào tay hoặc buộc vào túi xách. Phụ kiện sẽ có các màu sắc cam, vàng, tím, hồng, xanh lam để lựa chọn và được bán ra với giá 150 USD.

Apple cho biết túi đeo iPhone Pocket được dệt kim 3D, lấy cảm hứng từ “một mảnh vải”, cho phép đựng bất kỳ chiếc iPhone nào và các vật dụng nhỏ của người dùng.

Loại túi đựng iPhone ngắn hơn dùng để khoác vào tay hoặc cột vào túi xách được bán với giá 150 USD (Ảnh: Apple).

Sự ra đời của iPhone Pocket khiến nhiều người nhớ lại về một phụ kiện được Apple ra mắt vào tháng 11/2004, là iPod Socks. Phụ kiện này có thiết kế như một chiếc tất bằng chất liệu cotton, dùng để bọc và bảo vệ máy nghe nhạc iPod tránh bị hư hỏng trong quá trình di chuyển.

iPod Socks được Apple bán ra với giá 29 USD và được Apple quảng cáo là “sản phẩm mang tính cách mạng”.

Vào thời điểm iPhone 17 mới ra mắt, Apple cũng đã giới thiệu chiếc dây đeo chéo dành riêng cho iPhone 17, với giá bán lên đến 1,7 triệu đồng tại Việt Nam. Apple cho biết dây đeo chéo được thiết kế để gắn vào ốp lưng, giúp đeo iPhone thuận tiện và rảnh tay hơn. Dây đeo bản nhỏ bằng sợi dệt, được chế tác từ 100% sợi PET tái chế.

iPhone Pocket sẽ được bán ra từ ngày hôm nay tại một số quốc gia bao gồm Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Anh.

Việc bán ra iPhone Pocket với giá lên đến 230 USD đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng, khi nhiều người cho rằng Apple bán giá “cắt cổ” cho một phụ kiện không thực sự nổi bật. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng iPhone Pocket là phụ kiện mang tính thời trang, hơn là một chiếc túi đeo thông thường.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Apple gây tranh cãi vì bán ra những phụ kiện với mức giá cao vô lý.

Chẳng hạn, Apple đang bán loại khăn lau màn hình với mức giá 529.000 đồng. Dù Apple quảng cáo đây là loại khăn được làm từ chất liệu mềm mại, chống mòn, giúp lau sạch hiệu quả và an toàn cho mọi màn hình của Apple, nhưng mức giá của chiếc khăn lau này vẫn khiến nhiều người phải lắc đầu.

Bộ phụ kiện bánh xe gắn dưới máy tính Mac Pro đang được Apple bán với giá 16,4 triệu đồng tại Việt Nam (Ảnh: Apple Store).

Tương tự, Apple cũng đang bán bộ phụ kiện bánh xe để gắn vào bên dưới chiếc máy tính Mac Pro, giúp người dùng có thể đẩy chiếc máy tính này đến vị trí nào mà mình muốn, với mức giá lên đến 16,4 triệu đồng tại Việt Nam, tương đương một chiếc điện thoại cận cao cấp.