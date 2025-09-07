Clip “bố xử lý bình tĩnh, chụp kịp con nhỏ rơi từ tầng 2” nổi bật tuần qua

Bố có mặt kịp thời, chụp kịp con nhỏ rơi xuống từ tầng 2

Bé trai tinh nghịch trèo ra ngoài lan can tầng 2 và bị mắc kẹt. Khi nghe thấy tiếng con khóc, người bố đã rất bình tĩnh, chờ sẵn phía dưới để đề phòng em bé bị ngã. Khi em bé bị ngã xuống, người này đã chụp được con mình kịp thời.

Sự bình tĩnh của người đàn ông trong tình huống này đã cứu em nhỏ khỏi vụ tai nạn nguy hiểm.

Đoạn video là lời cảnh báo cho mọi người, cần phải để mắt đến trẻ nhỏ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Cô gái hạ kính xin lỗi sau khi chen ngang để giành đường

Sau khi chen vào khoảng trống để giành đường và buộc xe đi sau phải phanh gấp để tránh, nữ tài xế đã hạ kính và ra dấu xin lỗi. Hành động nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa này đã “đập tan” sự bức xúc của tài xế đi sau.

Cậu bé 4 tuổi chạy đi gọi người lớn cứu em bị rơi xuống mương nước

Camera giám sát đã ghi lại được khoảnh khắc cậu bé Nguyễn Anh Quân, 4 tuổi, trú tại thành phố Vinh (cũ), đã nhanh trí chạy đi gọi người lớn để giải cứu cho em trai 2 tuổi của mình bị ngã xuống mương nước sâu 1m.

Hành động nhanh chóng và kịp thời của Anh Quân đã giúp cứu mạng em trai.

Siêu du thuyền trị giá 1 triệu USD bị nghiêng và chìm ngay sau khi hạ thủy

Một chiếc siêu du thuyền sang trọng, trị giá gần 1 triệu USD, đã bị lật nghiêng và chìm ngay sau khi hạ thủy tại bờ biển thành phố Eregli, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ nhân của chiếc du thuyền, thuyền trưởng và hai thành viên thủy thủ đoàn đã nhảy xuống biển, bơi vào bờ an toàn. Sự việc không gây ra thương vong, nhưng khiến chiếc du thuyền bị hư hại nghiêm trọng.

Nguyên do của sự việc đang được điều tra.

Thợ kéo xe trình diễn động tác mạo hiểm và cái kết

Người thợ kéo xe dự định thực hiện động tác mạo hiểm để khách ngồi phía sau có thể quay video, nhưng không thể ngờ rằng hành động của mình đã dẫn đến một tình huống dở khóc, dở cười.

Người đàn ông thể hiện trình độ “khinh công” đáng kinh ngạc

Mostafa Hormati, vận động viên parkour người Iran, đã cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của đôi chân khi anh có thể leo lên những bức tường cao chỉ bằng đôi chân mà không cần nhờ đến tay.

Trẻ sơ sinh thiệt mạng vì bị chuột cắn khi đang ở trong bệnh viện

Một bé gái sơ sinh đã thiệt mạng trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Maharaja Yashwantrao Chikitsalaya, một trong những bệnh viện công lớn nhất bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngoài bé gái này, một bé trai sơ sinh khác cũng xuất hiện nhiều vết thương tương tự.

Sau quá trình điều tra, thủ phạm gây ra sự việc được xác định là một con chuột. Con vật đã gây ra nhiều vết cắn trên tay, đầu và vai của 2 bé sơ sinh, khiến một bé bị thương nặng và không qua khỏi.

Sự việc đã làm rúng động dư luận tại Ấn Độ và nhiều người đặt ra những câu hỏi về vấn đề vệ sinh, ngay cả tại những bệnh viện lớn ở quốc gia này.

Quạt điện bất ngờ bốc cháy trong đêm, khi chủ nhà đang ngủ

Camera giám sát bên trong một ngôi nhà ở Manila, Philippines, đã ghi lại được khoảnh khắc quạt điện bất ngờ bốc cháy khi cả gia đình đang ngủ say.

Ban đầu, ngọn lửa chỉ cháy âm ỉ, trước khi bùng lên dữ dội kèm theo tiếng nổ, đánh thức những người có mặt trong phòng.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, chiếc quạt không được sử dụng do phòng đã có điều hòa, nhưng dây điện vẫn được cắm vào ổ. Sự việc may mắn không gây ra thương vong.

Nguyên do vụ hỏa hoạn được cho là vì chiếc quạt đã bị chập điện, dẫn đến tăng nhiệt và bốc cháy.

Đang chơi giữa sân, nhóm sinh viên hốt hoảng bỏ chạy vì suýt bị sét đánh trúng

Nhóm sinh viên trường Cao đẳng Kisan Degree, trong khi đang chơi đùa trong cơn mưa dưới sân trường đã phải hốt hoảng bỏ chạy khi một tia sét lóe lên, đánh trúng thân cây gần chỗ nhóm này đang đứng.