Vài năm trở lại đây, cơ quan chức năng đã liên tục triển khai hàng loạt giải pháp, yêu cầu các nhà mạng chuẩn hóa thông tin thuê bao, nhằm loại bỏ SIM rác, SIM không chính chủ ra khỏi hệ thống.

Bất chấp những nỗ lực trên, SIM rác vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí tại một cửa hàng chuyên kinh doanh SIM trên đường 3 tháng 2, TPHCM, người dùng có thể dễ dàng mua được SIM rác với giá chỉ từ 30.000 đồng.

Theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP, cá nhân sẽ cần xuất trình giấy tờ và ký xác nhận thông tin thuê bao khi muốn đăng ký mới thuê bao di động trả trước. Đồng thời, từ ngày 1/8/2022, thuê bao mới phát sinh cũng sẽ phải thực hiện xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy vậy, khi hỏi mua SIM tại các đại lý, người dùng có thể mua được SIM của hầu hết các nhà mạng mà không cần đăng ký thông tin chính chủ.

Chủ cửa hàng cho biết những loại SIM này đều đã được đăng ký sẵn thông tin. Người dùng chỉ cần lắp vào điện thoại và có thể sử dụng, không cần quan tâm thêm bất cứ vấn đề nào khác.

Chưa dừng lại ở đó, SIM rác còn được bày bán một cách công khai trên các trang thương mại điện tử. Chỉ với một số từ khóa đơn giản, người dùng có thể dễ dàng tìm mua được một chiếc SIM với mức giá từ vài chục nghìn đồng.

Một số đại lý còn livestream bán SIM rác (Ảnh: Thế Anh).

Thậm chí, một số đại lý còn livestream bán SIM rác trên các nền tảng mạng xã hội. Phóng viên Dân trí đã thử liên hệ và đặt mua một chiếc SIM từ đại lý này. Khi SIM được giao đến, tài khoản đã được kích hoạt sẵn gói cước với tên đăng ký của một người khác.

Với một số loại SIM, người mua có thể yêu cầu chủ cửa hàng hỗ trợ đăng ký thông tin chính chủ theo đúng quy định. Trong khi đó, một số loại SIM đã đăng ký gói cước cả năm không hỗ trợ việc thay đổi thông tin. Người mua sẽ sử dụng SIM theo thông tin đăng ký thuê bao của một người khác.

Từ các loại SIM thông thường cho tới SIM data trọn gói, tất cả đều có thể mua được mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Thậm chí, với một số loại SIM 4G trọn gói, người bán còn cam kết sẽ "bảo hành" trong suốt thời hạn sử dụng, đảm bảo thuê bao sẽ không bị khóa.