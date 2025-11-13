Huỳnh Như sút phạt ghi bàn giúp đội nhà thắng CLB Philippines ở Cúp châu Á

Trận đấu giữa CLB bóng đá nữ TPHCM và Stallion Laguna FC diễn ra tối nay (13/11), trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Trận đấu giữa CLB nữ TPHCM (áo đỏ) và Stallion Laguna FC diễn ra rất quyết liệt (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đội chủ nhà khởi đầu tốt hơn. Bóng mới lăn 4 phút, Huỳnh Như chuyền bóng cho Nguyễn Thị Tuyết Ngân dứt điểm, gây sóng gió cho khung thành của Stallion Laguna FC.

7 phút sau, Lê Hoài Lương có pha dứt điểm cận thành. Dù vậy, hậu vệ của Stallion Laguna FC kịp lăn xả cản phá.

Đội trưởng Huỳnh Như thi đấu năng nổ trong trận đấu này (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Dù vậy, phải đến hiệp hai, CLB bóng đá nữ TPHCM mới tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút 58, Huỳnh Như tung cú sút phạt đẹp mắt, đưa bóng vượt qua hàng rào phòng ngự đội khách, ghi bàn giúp CLB bóng đá nữ TPHCM dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Stallion Laguna FC đẩy cao đội hình tấn công. Phút 75, Lovely Fernandez bên phía đội khách tung cú đánh đầu khá căng, buộc thủ môn Kim Thanh của đội chủ nhà phải vất vả cản phá.

Huỳnh Như là tác giả bàn thắng duy nhất trong trận đấu này (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Phút 77, cú sút của McDaniel đánh bại được thủ môn Kim Thanh, nhưng may cho CLB bóng đá nữ TPHCM là bóng dội xà ngang dội ra ngoài.

Bảo toàn được chiến thắng 1-0 trước Stallion Laguna FC, CLB bóng đá nữ TPHCM có 3 điểm đầu tiên tại Cúp C1 châu Á mùa giải này. Đội bóng của HLV Nguyễn Hồng Phẩm tạm dẫn đầu bảng A.

CLB bóng đá nữ TPHCM có cùng điểm với Melbourne City (Australia), nhưng kém đối thủ chỉ số phụ. Chiều nay, Melbourne City thắng đậm Lion City Sailors (Singapore) 5-0 ở một trận đấu khác diễn ra tại sân Thống Nhất.