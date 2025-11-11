Vì sao camera giám sát có thể làm lộ khoảnh khắc riêng tư, nhạy cảm?

Nhiều hình ảnh riêng tư, nhạy cảm bị rò rỉ từ camera giám sát

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước hàng loạt video, hình ảnh một người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ khác nhau trong phòng làm việc. Những hình ảnh này đều được ghi lại bởi camera giám sát lắp trong phòng làm việc của người đàn ông này và dường như bị một người nào đó lấy cắp nội dung và chia sẻ lên mạng.

Sáng 10/11, một lãnh đạo UBND xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình, cho biết xác nhận những video, hình ảnh lan truyền trên mạng thuộc về Chủ tịch Hội đồng của một trường THPT tư thục đóng trên địa bàn xã Hải Hậu.

“Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND xã Hải Hậu đã giao Công an xã Hải Hậu xác minh vụ việc. Người đàn ông xuất hiện trong clip được cho là ông N.V.Đ., Chủ tịch Hội đồng một trường THPT. Khi có kết luận về vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin lại”, một lãnh đạo xã Hải Hậu nói.

Trên thực tế, ông Đ. không phải là trường hợp duy nhất bị lộ những hình ảnh riêng tư, nhạy cảm thông qua camera giám sát. Những nội dung tương tự bị chia sẻ và phát tán tràn lan trên mạng, khiến các nạn nhân bị lâm vào tình huống khó xử, mất danh dự… Nhiều người thậm chí còn tìm đến cái chết do không chịu được cú sốc hình ảnh riêng tư bị rò rỉ.

Hình ảnh trên camera giám sát bị rò rỉ như thế nào?

Phần lớn camera giám sát đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam hiện nay là IP Camera (Internet Protocol Camera), loại camera giám sát cho phép ghi hình và xem trực tiếp hình ảnh qua Internet.

Với loại camera giám sát này, nếu người dùng không biết thiết lập bảo mật hợp lý và cách sử dụng an toàn, chúng có thể biến thành một thiết bị xem lén, cho phép kẻ xấu theo dõi người dùng 24/7.

Tin tặc có thể xâm nhập vào camera giám sát và âm thầm theo dõi mà nạn nhân không hề hay biết (Ảnh minh họa: iStock).

Thậm chí, ngay cả khi người dùng đã thiết lập đầy đủ các chức năng bảo mật cao nhất, camera giám sát có kết nối Internet vẫn hoàn toàn có thể bị kẻ xấu xâm nhập và xem lén nội dung thông qua các lỗ hổng bảo mật từ chính thiết bị.

Chẳng hạn vào năm 2021, hãng sản xuất camera giám sát lớn nhất thế giới Hikvision thừa nhận một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên sản phẩm của mình, cho phép tin tặc có thể chiếm toàn quyền kiểm soát và xem trộm nội dung camera từ xa.

Lỗ hổng bảo mật của Hikvision ước tính ảnh hưởng hơn 100 triệu camera giám sát trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam.

Hikvision đã phát hành bản nâng cấp firmware để vá lại lỗi bảo mật, nhưng nhiều người dùng vẫn không bận tâm hoặc không biết đến lỗi bảo mật này để cập nhật phần mềm cho camera của mình, khiến camera vẫn ở trạng thái dễ bị xâm nhập và có thể bị hacker xem lén nội dung.

Bằng chứng là đến năm 2023, một tin tặc đã khai thác lỗ hổng bảo mật cũ này trên Hikvision để xem lén và chia sẻ nội dung nhạy cảm của hàng triệu người trên toàn cầu, trong đó có cả những người sống tại Việt Nam.

Vào hồi tháng 8 vừa qua, một chuyên gia bảo mật cũng đã phát hiện ra những lỗ hổng trên phần mềm quản lý camera của Axis Communications (Thụy Điển), một trong những nhà cung cấp camera giám sát lớn nhất thế giới, cho phép tin tặc dễ dàng xâm nhập và xem trộm nội dung.

Một cách khác khiến nội dung từ camera giám sát có thể bị xem trộm là khi nhân viên kỹ thuật lắp đặt và thiết lập tài khoản quản lý camera, người này sẽ bí mật tạo riêng cho mình một tài khoản thứ 2 để bản thân vẫn có thể theo dõi được các nội dung trên camera giám sát đã lắp đặt.

Nhiều hình ảnh riêng tư, nhạy cảm do camera giám sát ghi lại bị rò rỉ trên Internet (Ảnh: AsiaOne).

Chính việc camera giám sát có kết nối Internet có thể bị tin tặc xâm nhập bằng nhiều cách khác nhau, khiến nhiều hình ảnh, video với nội dung riêng tư, nhạy cảm được trích xuất từ camera giám sát đã được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội và trên cả những trang web có nội dung “người lớn”.

Thậm chí, nhiều trang web còn cho phép người dùng truy cập và xem trực tiếp hình ảnh từ camera giám sát bị xâm phạm trái phép, mà chủ nhân của camera không hề hay biết.

Những lưu ý để lắp đặt, sử dụng camera giám sát được an toàn, đảm bảo riêng tư

Dưới đây là một vài điều bạn cần lưu ý khi lắp đặt camera giám sát để đảm bảo an toàn, tránh bị kẻ xấu xem trộm từ xa.

Tuyệt đối không lắp đặt camera giám sát tại những nơi nhạy cảm và riêng tư

Đây được xem là điều lưu ý đơn giản nhưng vô cùng quan trọng để tránh bị rò rỉ những hình ảnh nhạy cảm, riêng tư.

Không lắp đặt camera giám sát tại những nơi riêng tư như phòng ngủ để tránh bị lộ khoảnh khắc nhạy cảm (Ảnh: TWP).

Tùy mục đích sử dụng của từng người mà có thể chọn những vị trí khác nhau để lắp đặt camera giám sát, nhưng bạn tuyệt đối không được lắp camera giám sát tại những nơi như phòng ngủ, phòng thay áo quần...

Thay đổi tên và mật khẩu đăng nhập mặc định cho tài khoản quản lý camera giám sát

Các loại camera có kết nối Internet đều được cấp tên đăng nhập và mật khẩu quản lý mặc định để người dùng truy cập và xem nội dung trên camera thông qua ứng dụng hoặc phần mềm máy tính.

Tạo mật khẩu mạnh để đăng nhập tài khoản quản lý camera sẽ giúp tránh nguy cơ bị tin tặc xâm nhập và xem lén nội dung (Ảnh: Shutterstock).

Nếu người dùng không thay đổi thông tin này ngay sau khi lắp đặt camera giám sát, nhân viên kỹ thuật hoặc bất kỳ tin tặc nào đều có thể sử dụng thông tin mặc định để truy cập từ xa vào camera và lấy cắp dữ liệu.

Do vậy, ngay sau khi lắp đặt camera giám sát, người dùng cần phải yêu cầu nhân viên kỹ thuật hướng dẫn cách thay đổi thông tin tài khoản quản lý camera, bao gồm thông tin tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập phải do chính người dùng thiết lập, không được để nhân viên kỹ thuật làm giúp.

Bạn cũng nên chọn những mật khẩu mạnh (phức tạp, độ dài cao, chứa nhiều ký tự hoa, thường, số...) cho tài khoản quản lý camera giám sát.

Sử dụng camera giám sát có thương hiệu với cơ chế bảo mật cao

Trước khi mua và lắp đặt camera giám sát, bạn nên tìm hiểu những thương hiệu camera giám sát lớn, uy tín và được đánh giá cao, đặc biệt nên lựa chọn những loại camera có nhiều tính năng bảo mật, giúp dữ liệu được bảo vệ an toàn và khó bị lấy cắp hơn.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn mua camera giám sát tại những cửa hàng lớn và uy tín để nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ các nhân viên kỹ thuật khi có sự cố xảy ra, cũng như được hướng dẫn cách thức sử dụng, thiết lập camera một cách đầy đủ hơn.

Thường xuyên cập nhật firmware cho camera giám sát

Phần lớn camera giám sát thế hệ mới đều cho phép người dùng cập nhật firmware để vá lại các lỗ hổng bảo mật có thể gặp phải, giúp tránh việc bị hacker truy cập và lấy cắp dữ liệu trên camera hoặc xem lén các nội dung từ xa.

Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra bản cập nhật firmware cho camera của mình và cài đặt bản cập nhật ngay khi được phát hành. Người dùng có thể cập nhật firmware cho camera giám sát thông qua ứng dụng, phần mềm quản lý camera hoặc tải trực tiếp bản cập nhật phần mềm từ trang web của nhà sản xuất.

Không sử dụng loại camera kết nối Internet

Bạn cũng có thể sử dụng những loại camera giám sát ghi và lưu nội dung thông qua thẻ nhớ, không có kết nối Internet. Những loại camera này có ít tính năng, nhưng có giá thành rẻ hơn camera có kết nối Internet.

Dĩ nhiên các nội dung do camera ghi lại cũng chỉ được lưu cục bộ mà người dùng không thể xem trực tiếp thông qua Internet.

***

Trên đây là những lưu ý để giúp người dùng đảm bảo sự an toàn và riêng tư khi lắp đặt camera giám sát. Đây là thiết bị hữu ích và cần thiết, nhưng đừng biến nó thành “gián điệp” ngay bên trong ngôi nhà của bạn.