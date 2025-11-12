Facebook khai tử nút Like và Comment trên các website bên ngoài

Kết thúc một kỷ nguyên

Sau hơn một thập kỷ hiện diện rộng khắp trên Internet, các plugin Like và Comment của Facebook sẽ chính thức bị khai tử vào ngày 10/2/2026. Quyết định này của Meta đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên web xã hội, nơi hai biểu tượng này từng là cầu nối quan trọng giữa các website độc lập và mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Ra mắt vào năm 2010, nút Like và Comment nhanh chóng trở thành công cụ phổ biến để người dùng tương tác với nội dung bên ngoài Facebook. Từ các blog cá nhân, bài báo cho đến sản phẩm thương mại điện tử, chúng hiện diện khắp nơi, biến mỗi cú nhấp chuột thành một thước đo ảnh hưởng và tín hiệu xã hội, giúp nội dung lan truyền mạnh mẽ.

Các plugin mạng xã hội của Facebook trước khi ngừng hoạt động (Ảnh: Meta).

Tuy nhiên, theo Meta, vai trò của hai plugin này đã mờ nhạt dần theo thời gian. "Các plugin này phản ánh một thời kỳ cũ của phát triển web. Việc sử dụng chúng đã giảm mạnh theo thời gian", Meta chia sẻ trong thông báo chính thức, nhấn mạnh đây là một bước đi tự nhiên, phản ánh sự thay đổi trong môi trường số.

Quyết định này cũng cho thấy sự thay đổi định hướng chiến lược của Meta. Tập đoàn không còn đặt toàn bộ trọng tâm vào Facebook mà đang dịch chuyển sang các sản phẩm mới như Threads, Instagram, cùng các dự án xoay quanh AI, thực tế ảo và metaverse.

Không gây gián đoạn, không ảnh hưởng chức năng

Meta trấn an các quản trị viên website, việc khai tử plugin sẽ không gây ra bất kỳ gián đoạn kỹ thuật nào. Vào ngày 10/2/2026, các nút Like và Comment sẽ tự động ẩn đi dưới dạng phần tử vô hình (pixel 0x0), biến mất hoàn toàn mà không để lại khoảng trống hay lỗi hiển thị.

Đây là một cách tiếp cận nhẹ nhàng, đảm bảo quá trình ngừng hỗ trợ diễn ra trơn tru. Các nhà phát triển có thể chủ động xóa mã nhúng plugin bất kỳ lúc nào trước thời điểm trên, nhưng điều này không bắt buộc. Meta cũng cam kết duy trì các kênh hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian chuyển tiếp.

Mặc dù không ảnh hưởng đến chức năng cốt lõi của trang web, sự biến mất của hai plugin này vẫn tạo ra một khoảng trống mang tính biểu tượng, kết thúc một kỷ nguyên mà chúng là cầu nối quen thuộc giữa các website độc lập và mạng xã hội đông người dùng nhất hành tinh.

Việc khai tử hai plugin không chỉ đơn thuần là xóa bỏ một tính năng. Đó là tín hiệu rõ ràng cho thấy Meta đang gác lại quá khứ để mở ra một chương mới, từng bước xây dựng một nền tảng phù hợp hơn với thế giới số hiện đại, không còn dựa vào những biểu tượng từng làm nên tên tuổi Facebook.