Google xóa 30.000 đánh giá 1 sao về khách sạn từ chối khách lúc 2h sáng

Như Dân trí đã đề cập trong bài viết "Khách sạn Hà Nội từ chối khách lúc 2h sáng nhận "bão" 1 sao", thống kê từ nền tảng Google Maps cho thấy đến tối 11/11, Royal Hotel tại địa chỉ 19 Hàng Cháo nhận về gần 31.500 lượt đánh giá với điểm số trung bình đạt 1 sao cùng rất nhiều bình luận tiêu cực.

Hơn 30.000 đánh giá tiêu cực về địa điểm khách sạn Royal Hotel tại 19 Hàng Cháo đã bị Google loại bỏ sau một đêm (Ảnh: Thế Anh).

Đến sáng 12/11, toàn bộ số đánh giá 1 sao về địa điểm này đã hoàn toàn biến mất trên Google Maps. Hiện tại, địa điểm khách sạn trở về số điểm đánh giá trung bình 4,3 sao cùng 336 bình luận. Có thể thấy, Google đã loại bỏ hơn 30.000 bài viết đánh giá tiêu cực về địa điểm trên.

Trên thực tế, đa số đánh giá tiêu cực xuất hiện sau khi người dùng biết về câu chuyện khách sạn từ chối cho khách nhận phòng, dù đã đặt trước và hoàn tất thanh toán.

Trên trang hỗ trợ, Google cho biết các đánh giá có nội dung "căm thù, hạ thấp nhân phẩm, coi thường hoặc vu khống" sẽ bị tự động loại bỏ. Giải pháp trên của Google được đưa ra trước làn sóng đánh giá tiêu cực về địa điểm, khi xảy ra vụ việc gây tranh cãi.

Liên quan vụ khách sạn Royal Hotel (số 19 phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) từ chối nhận khách lúc 2h dù khách đã đặt phòng và hoàn tất thanh toán, Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, đơn vị đã báo cáo Công an TP Hà Nội.

Theo Công an phường Ô Chợ Dừa, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh và phát hiện cơ sở này có nhiều vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh lưu trú.

Khách sạn Royal Hotel ở 19 Hàng Cháo (Ảnh: Dongda).

Cụ thể, khách sạn không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Đồng thời, cơ sở hoạt động ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, vi phạm điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, khách sạn còn không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy thông dụng, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025.