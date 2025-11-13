Nhà mạng đang làm gì để hạn chế SIM rác?

Đến nay, vấn nạn trên chưa được xử lý triệt để do SIM rác vẫn được bày bán tràn lan với giá chỉ từ vài chục nghìn đồng.

SIM rác được bày bán tràn lan với giá chỉ từ vài chục nghìn đồng (Ảnh: CNN).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một nhà mạng cho biết để hạn chế SIM rác, SIM không chính chủ, các điểm bán đều phải sử dụng những công cụ chuyên biệt của doanh nghiệp và tuân thủ quy định nhằm đảm bảo thuê bao kích hoạt mới có đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật.

"Nhà mạng cũng thực hiện đối soát giấy tờ với cơ sở dữ liệu về dân cư, thực hiện bóc tách eKYC thông tin giấy tờ khách hàng để chống giả mạo, thực hiện video call để xác định người thật", vị này chia sẻ.

Đại diện nhà mạng cũng cho biết các doanh nghiệp viễn thông đang tích cực phối hợp với Bộ Công An và Bộ Khoa học Công nghệ để tìm ra các giải pháp định danh khách hàng tốt nhất.

Năm 2023, cơ quan chức năng đã yêu cầu các nhà mạng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao, nhằm loại bỏ SIM rác, SIM không chính chủ ra khỏi hệ thống. Sau đợt truy quét trên diện rộng, có tổng số 19,6 triệu thuê bao có thông tin không trùng khớp đã bị xử lý.

Tuy nhiên, vấn nạn cuộc gọi rác vẫn đeo bám người dùng di động tại Việt Nam. Đến nay, nhiều người cho biết họ liên tục bị làm phiền bởi những cuộc gọi không mong muốn với nội dung mời chào vay tiền, môi giới, giới thiệu sản phẩm, hay thậm chí là lừa đảo.

Theo nhiều chuyên gia, SIM rác thường có số lượng tin nhắn và cuộc gọi lớn hơn rất nhiều lần so với SIM bình thường. Thậm chí, có những SIM gửi hàng trăm tin nhắn, thực hiện hàng chục cuộc gọi mỗi ngày.

Đến nay, vấn nạn cuộc gọi rác vẫn đeo bám người dùng di động tại Việt Nam (Ảnh: Engadget).

Điều này đồng nghĩa SIM rác cũng mang lại doanh thu cho nhà mạng. Chính vì vậy, trách nhiệm với SIM rác - một trong những phương tiện chủ yếu được sử dụng trong các cuộc gọi tiếp thị, cuộc gọi lừa đảo và tin nhắn quảng cáo - trước hết thuộc về nhà mạng.

Ông Đỗ Văn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Điều hành An ninh mạng CMC (Công ty CMC Cyber Security, Tập đoàn Công nghệ CMC), cho biết: "Đối với các cuộc gọi không nói gì, mục tiêu chính của các đối tượng này chính là xác nhận kho dữ liệu (data) mà chúng có được đang ở trạng thái và thuộc phân loại như thế nào.

Việc người dùng nhận cuộc điện thoại lạ nhưng không nói gì là một cách để các đối tượng có thể lọc dữ liệu (data) người dùng, bán data hoặc lên những kịch bản lừa đảo phù hợp".