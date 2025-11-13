Google Drive và hàng loạt dịch vụ Google gặp sự cố

"Sáng nay, tôi cần phải truy cập vào một tệp tin video trên Google Drive để xử lý công việc. Tuy vậy, nền tảng gần như không phản hồi khi tôi truy cập", chị Thanh Thủy, sống tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM, chia sẻ.

Hàng nghìn người báo cáo về sự cố khi sử dụng Google Drive (Ảnh: DownDetector).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, các dịch vụ của Google gặp sự cố trên phạm vi toàn cầu. Nhiều người dùng phản ánh họ không thể truy cập dịch vụ hoặc dịch vụ phản hồi rất chậm.

Thống kê từ DownDetector cho thấy gần 3.000 người đã báo cáo về sự cố đối với dịch vụ Google Drive. Nhiều người dùng cũng gặp vấn đề đối với các dịch vụ khác như công cụ tìm kiếm Google Search, hay bộ ứng dụng văn phòng Google Docs và Google Sheets.

Trong một thông báo mới nhất, Google xác nhận nhiều sản phẩm của công ty đã gặp sự cố.

"Chúng tôi đang gặp vấn đề với một số nền tảng như Google Drive, Google Sheets, Google Docs. Chúng tôi xin lỗi tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đang tiếp tục điều tra sự việc", Google cho biết.