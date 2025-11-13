Khoảnh khắc Huỳnh Như sắm vai người hùng ở Cúp C1 châu Á

Đây là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, bởi một chiến thắng trước đại diện Philippines sẽ mở rộng cánh cửa đi tiếp, trước khi đội bóng đến từ Việt Nam phải chạm trán Melbourne City, đại diện nền bóng đá nữ Australia, đang xếp hạng 15 thế giới ở lượt đấu cuối ngày 19/11.

Bên kia chiến tuyến, Stallion Laguna mang đến TPHCM đội hình có đến 6 tuyển thủ quốc gia Philippines, sở hữu thể hình và nền tảng thể lực tốt, những yếu tố vốn là thế mạnh của các đội bóng đến từ Đông Nam Á.

Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỉ số 0-0. CLB nữ TPHCM kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ nhưng lại gặp khó khăn trước thể hình vượt trội của Stallion.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, hai đội liên tục "ăn miếng trả miếng" với hy vọng tìm được bàn mở tỉ số.

Phút 58, Huỳnh Như ghi dấu khoảnh khắc tỏa sáng. Từ cú đá phạt có khoảng cách hơn 20m, đội trưởng CLB TPHCM tung cú sút hiểm hóc, vẽ nên quỹ đạo hoàn hảo đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn McDaniel dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Xuyên suốt 90 phút thi đấu trên sân Thống Nhất, đội trưởng Huỳnh Như không chỉ là người ghi bàn thắng quyết định, mà còn sắm vai “nhạc trưởng” trong lối chơi của CLB nữ TPHCM.

Cô liên tục di chuyển, chủ động pressing (gây áp lực) từ tuyến trên, tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến và mở ra nhiều pha phối hợp tấn công nguy hiểm.

Chỉ 20 phút sau khi ghi siêu phẩm, Huỳnh Như phải rời sân vì chấn thương sau pha va chạm với đối thủ, nhường chỗ cho ngoại binh Yoshida vào phút 85.

Sau khi nhận bàn thua, Stallion dồn cao đội hình để tìm bàn gỡ, tuy nhiên không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự kiên cố của đại diện Việt Nam.

Phút 82, người hâm mộ Việt Nam "thót tim" với tình huống tranh chấp trong vòng cấm TPHCM dẫn đến khiếu nại phạt đền cho Stallion. Tuy nhiên sau khi kiểm tra công nghệ VAR, trọng tài xác định Hồng Nhung không phạm lỗi với Cerdon.

Chiến thắng này giúp CLB nữ TPHCM có màn ra quân hoàn hảo, tạm nắm trong tay 3 điểm quan trọng trước khi bước vào các trận đấu gặp Melbourne City và Lion City Sailors.

Theo thể thức của giải, bảng A gồm 4 đội: CLB TPHCM (Việt Nam), Stallion Laguna (Philippines), Lion City Sailors (Singapore) và Melbourne City (Australia). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 3 bảng giành vé vào tứ kết.