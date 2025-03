Vừa thi công, vừa chống nhà đổ ở Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương chỉ còn 9 tháng để cơ bản hoàn thành 11,3km đường Vành đai 3 TPHCM qua địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Thủ tướng. Các hạng mục chính bao gồm: nút giao Tân Vạn (dài 2,4km), nút giao Bình Chuẩn, cầu Bình Gởi và đoạn đường nối từ cầu đến nút giao (dài 8,9km).

Hiện trạng Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Bình Dương (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trong hoàn cảnh phải thi công gấp rút để bù lại phần khối lượng bị chậm tiến độ, hình ảnh 2 chiếc máy xúc phải dừng việc thi công để đỡ một căn nhà đổ nghiêng tại nút giao Tân Vạn phản ánh tình thế "éo le" của dự án.

Nhiều phần việc chưa hoàn thành

Trong tổng thể "siêu dự án" Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Bình Dương được chia thành 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 5 (thi công xây dựng) với tổng mức đầu tư 5.752 tỷ đồng và Dự án thành phần 6 (giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư) với tổng mức đầu tư 13.528 tỷ đồng. UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan chủ quản của cả 2 dự án.

Trong tháng 3, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đã kiểm tra hiện trường dự án và xác định nhiều phần việc chưa hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Cụ thể, tỉnh Bình Dương mới bàn giao được 89,9% mặt bằng thi công, còn 0,8km chưa bàn giao; một đường điện cao thế và một đường ống nước chưa di dời; 155 hộ dân ở TP Thuận An và Dĩ An chưa được hoàn thành tái định cư.

Công trường cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn, nối Bình Dương với TPHCM. Đơn vị thi công đang lắp đặt dầm cầu với mục tiêu hợp long vào dịp 30/4 năm nay. (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo tiến độ thực tế, tổng khối lượng thi công mới đạt 26,2% giá trị hợp đồng, chậm tiến độ 4,6% so với kế hoạch. Ngoài các khó khăn về mặt bằng, đơn vị thi công còn gặp trở ngại về khan hiếm nguồn vật liệu.

Trong bối cảnh cuối năm 2025 phải cơ bản hoàn thành dự án, tổ công tác đánh giá chủ đầu tư cần có giải pháp quyết liệt, chỉ đạo nhà thầu lập lại tiến độ, bù lại sản lượng bị chậm mới có thể đưa dự án về đích đúng hẹn.

Tổ công tác cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo UBND TP Thuận An, Dĩ An đẩy nhanh tiến độ di dời, bàn giao mặt bằng trong tháng 3 và di dời đường điện cao thế trong tháng 4.

Phát sinh vấn đề an toàn thi công

Theo ghi nhận của phóng viên, các công trường chính của dự án vành đai 3 qua tỉnh Bình Dương đều đang tấp nập thi công. Tuy nhiên, nhà thầu phải vừa thi công, vừa chờ mặt bằng. Tại một số khu vực, công trường nằm quá sát nhà dân gây ra những xung đột, bức xúc trong sinh hoạt.

Nhà dân ở mặt tiền Xa lộ Hà Nội phải trèo thang vào nhà do việc thi công nút giao Tân Vạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại công trường nút giao Tân Vạn, nhà thầu đào đất để đặt cống thoát nước khiến gần 40 căn nhà mặt tiền Xa lộ Hà Nội bị mất lối ra vào. Người già, trẻ em phải trèo thang để ra vào nhà. Nhà ai có xe máy phải mang phương tiện đi gửi. Việc kinh doanh, buôn bán của các hộ dân này cũng bị ảnh hưởng từ quá trình thi công.

Ngày 21/3, cũng tại công trường nút giao Tân Vạn, đơn vị thi công đang đào đất để đặt cống thì chứng kiến một tiệm vàng nghiêng về phía trước, có nguy cơ đổ sập.

Nhóm công nhân đã huy động máy xúc, máy cẩu để chống đỡ phía mặt tiền của tiệm vàng. Dù đang gấp rút thi công để bù lại khối lượng bị chậm, nhà thầu vẫn phải tạm dừng công việc, phong tỏa hiện trường và chờ xác minh nguyên nhân.

Nhà thầu huy động 2 máy xúc chống đỡ căn nhà bị nghiêng tại nút giao Tân Vạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương (chủ đầu tư) cho biết, đang nỗ lực hoàn tất việc lắp đặt đường ống nước và san lấp hoàn trả mặt bằng trước ngày 30/4. Sau khi lấp cống, tình trạng nhà cao hơn đường, người dân phải bắc thang vào nhà tại nút giao Tân Vạn sẽ được xử lý.

Trường hợp nhà cửa của người dân bị hư hỏng, phía chủ đầu tư khẳng định đơn vị bảo hiểm công trình sẽ đền bù thiệt hại theo quy định. Tuy nhiên, việc đền bù cũng phải xét đến nguyên nhân sự cố do quá trình thi công hay do kết cấu công trình của người dân vốn không đảm bảo an toàn.

Về tiến độ tổng thể của nút giao Tân Vạn, các nhà thầu đang phấn đấu thông tuyến chính vào ngày 31/12 và hoàn thành toàn bộ nút giao vào 30/6/2026.