Khối quân nhân Nga tham gia diễu binh, diễu hành đã đến Việt Nam

Trưa 20/8, khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài để chuẩn bị tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Đại tá Phùng Chí Cao, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đón, tặng hoa chúc mừng khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đến Việt Nam.

Đại tá Phùng Chí Cao trao đổi với đại diện khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 gồm hơn 30 quân nhân.

Các quân nhân của Nga có chiều cao lý tưởng khoảng 1,8-1,9m.

Ngay khi chuyên cơ chở lực lượng quân nhân Nga hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn tất các thủ tục nhập cảnh cho đoàn và trang bị, vật chất mang theo bảo đảm nhanh gọn, an toàn.

Tại lễ diễu binh, diễu hành sắp tới có sự tham gia của các khối nước bạn như: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia,...

Các quân nhân Liên bang Nga trên xe di chuyển về trung tâm Hà Nội.

Sau lễ đón, đoàn di chuyển về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch, sẵn sàng tham gia chương trình tập luyện, thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố.