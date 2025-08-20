Miền Bắc giảm mưa trong những ngày hợp luyện diễu binh

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày 21-23/8, khu vực Bắc Bộ có mưa (thời gian mưa tập trung nhiều về đêm và sáng), vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo, ngày 24-25/8, khu vực Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ C. Từ sau ngày 26/8, Bắc Bộ mưa dông gia tăng trở lại trên diện rộng, đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực Trung Bộ ngày 21-23/8 trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Trong khoảng 24-31/8, khu vực này khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế giai đoạn từ sau ngày 26/8 cần đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Dự báo khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 21-31/8 có mưa dông vào buổi chiều và tối, ngày trời nắng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cũng nhận định ngày 1-5/9, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ ngày trời nắng, xác suất mưa thấp, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Miền Bắc giảm mưa, Hà Nội và nhiều nơi ngày nắng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Dự báo thời tiết ngày 21/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.