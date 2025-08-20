Đoạn Vành đai 3 nối TPHCM với Đồng Nai chính thức thông xe

Sáng 20/8, người dân TPHCM và Đồng Nai chính thức được lưu thông trên tuyến Vành đai 3 và cầu Nhơn Trạch, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc kết nối giao thông liên vùng. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu (đến cuối năm nay), các loại xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ vẫn chưa được phép lưu thông. Riêng xe máy chỉ được phép di chuyển trên đoạn từ nút giao ĐT25B đến đường Lý Tự Trọng.

Cầu Nhơn Trạch và đoạn tuyến chính thuộc Dự án thành phần 1A - Vành đai 3 TPHCM đã chính thức được đưa vào khai thác sau lễ khánh thành diễn ra vào ngày 19/8. Đoạn tuyến này kéo dài từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Long Trường, TPHCM) đến tuyến đường 25B (xã Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Đoạn đường có chiều dài 8,14km, bắt đầu từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Long Trường, TPHCM) và kết thúc tại nút giao với đường 25B (xã Nhơn Trạch, Đồng Nai). Đây là công trình do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư và hiện đã cơ bản hoàn thành toàn tuyến.

Tại tỉnh Đồng Nai, đoạn Vành đai 3 từ nút giao đường 25B đến cầu Nhơn Trạch, dài 6km, đã hoàn thành tuyến chính. Các nhánh dẫn, cầu vượt và đường song hành vẫn đang tiếp tục được thi công.

Do các cầu vượt tại các nút giao chưa hoàn thành, cơ quan chức năng đã tổ chức phương án lưu thông tại đoạn 6km Vành đai 3 qua Đồng Nai với 2 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp từ đường 25B đến cầu Nhơn Trạch.

Xe máy chỉ được phép đi từ đường 25B đến đường Lý Tự Trọng. Các điểm giao cắt tại đường 25B, đường 769 và đường Lý Tự Trọng sẽ được điều tiết bằng đường tạm kết hợp hệ thống biển báo và đèn tín hiệu.

Hệ thống đèn chiếu sáng, dải phân cách và lan can đã được lắp đặt đầy đủ. Theo thiết kế, đoạn đầu tiên của Vành đai 3 TPHCM có quy mô cao tốc 4 làn, vận tốc 80-100km/h, cùng với cầu vượt và đường song hành.

Trước đó, hệ thống dải phân cách cứng đã được lắp đặt cùng với các tấm chống lóa bằng kim loại và vật dụng phản quang vào ban đêm, được bố trí dọc dải phân cách.

Nhiều biển báo giao thông, đèn đường, bảng chỉ dẫn và tín hiệu giao thông cũng đã được hoàn thiện để kịp thời đưa tuyến Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Đồng Nai vào hoạt động.

Hệ thống hành lang bảo vệ, taluy và cống thoát nước hai bên tuyến chính cũng được các nhà thầu gấp rút hoàn thiện trước khi thông xe. Đây là tuyến đường hỗn hợp, cho phép cả mô tô và ô tô lưu thông.

Cầu Nhơn Trạch bắc qua sông Đồng Nai, nối TPHCM và Đồng Nai, có chiều dài khoảng 2,5km, rộng 20,5m với 6 làn xe, cho phép chạy với tốc độ từ 80km/h. Khi đưa vào sử dụng, cầu sẽ rút ngắn đáng kể quãng đường từ TPHCM sang Đồng Nai và kết nối thuận tiện đến sân bay quốc tế Long Thành.

Đoạn này, thuộc gói XL1, khởi công trễ hơn một năm so với cầu Nhơn Trạch, dẫn đến tiến độ chưa đồng bộ. Để kịp kết nối, TPHCM sẽ mở đường tạm, tạo điều kiện cho xe qua lại trước khi hoàn thiện các hạng mục. Trong đó, trạm thu phí ra vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đã được lắp đặt.

Các dự án thành phần còn lại của Vành đai 3 TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết TPHCM với Đồng Nai và kết nối quan trọng với sân bay Long Thành.

Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài hơn 90km, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư gần 75.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Mỹ Phước – Tân Vạn dài 15,3km tại Bình Dương (cũ) đã hoàn thành.

Dự án dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026, tạo trục giao thông - kinh tế liên vùng trọng điểm phía Nam (Đồ họa: Ngọc Tân).