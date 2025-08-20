Hai ô tô khách va chạm, 1 người tử vong

Tối 20/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Biên Cương, Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh (tỉnh Lào Cai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô khách. Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Vụ tai nạn giữa 2 xe khách khiến 2 người thương vong (Ảnh: Yên Bái).

Khoảng 15h23 cùng ngày, tại Km173+900 quốc lộ 32 (thuộc địa phận thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh), ô tô khách 29B-510.xx do tài xế V.Đ.C. (SN 1972, ở TP Hà Nội) điều khiển chở 38 hành khách, xảy ra va chạm với xe khách BKS 18H-030.xx do anh L.V.L. (SN 1985, quê Ninh Bình) điều khiển (trên xe có 6 hành khách).

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ. 1 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Văn Chấn.

Tại hiện trường, ô tô khách BKS 18H lao vào taluy dương, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Cát Thịnh phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.