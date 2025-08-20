Ca sĩ Phạm Anh Khoa tái hợp Phạm Thu Hà sau hơn một thập kỷ

Trong lần tái hợp này, hai ca sĩ mang đến ca khúc Dân tôi ca. Phạm Anh Khoa cho biết bài hát là kết tinh từ những trải nghiệm, quan sát và tình yêu sâu đậm của anh dành cho văn hóa Việt Nam, điều mà anh từng thể hiện qua: Ra khơi, Ngựa ô thương nhớ, Lý quạ kêu…

Ca khúc được Phạm Anh Khoa sáng tác vào năm 2018 nhưng tạm gác lại để đồng hành cùng ban nhạc rock Bức Tường. Ca sĩ chia sẻ: “Trong suốt nhiều năm, tôi đi qua bao sân khấu, nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra có những điều thuộc về chiều sâu như tình yêu con người, đất nước, dân tộc, chỉ cần cất lên tiếng hát thật sâu, thật điềm đạm là đủ lay động".

Bài hát mang giai điệu tươi sáng, mạnh mẽ, hòa quyện chất rock với âm hưởng dân ca, thể hiện sự tiếp nối, lòng biết ơn thế hệ trước và tinh thần tự hào của thế hệ trẻ hôm nay.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa tái hợp Phạm Thu Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, ca khúc có sự tham gia của NSƯT đàn nhị Dương Thùy Anh, nghệ sĩ guitar Hà Trà Đá và ca sĩ Phạm Thu Hà.

Tái hợp với Phạm Anh Khoa sau hơn một thập kỷ kể từ Tuyệt đỉnh tranh tài, ca sĩ Phạm Thu Hà cho biết, ban đầu cô có chút đắn đo nhưng sau đó hoàn toàn bị thuyết phục bởi "một ca khúc có chiều sâu, có chất triết lý, và mang một tình yêu quê hương được thể hiện qua một góc nhìn rất mới mẻ, văn minh".

Sự tái hợp lần này cũng mang đến cho cô cảm giác rất đặc biệt. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Khoa của hôm nay là một ngọn lửa ấm áp, tĩnh lặng hơn nhưng đầy chiều sâu. Giọng hát rock của Khoa là "mặt đất" xù xì, còn chất bán cổ điển của tôi là "khoảng trời" bay bổng. Sự giao thoa này tạo nên màu sắc đặc biệt cho ca khúc”.

Nữ ca sĩ hy vọng ca khúc sẽ được giới trẻ yêu thích khi khơi gợi niềm tự hào dân tộc qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.