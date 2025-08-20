Dương Minh Quý đưa “Hịch tướng sĩ” vào ca khúc, NSND Quốc Hưng lên tiếng

Chiều 20/8 tại Hà Nội, ca sĩ Dương Minh Quý (SN 2001) ra mắt MV đầu tay mang tên Truyền thống Việt Nam, tác phẩm như lời tri ân của thế hệ trẻ dành cho cha ông nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ca sĩ trẻ Dương Minh Quý hát tại buổi ra mắt MV đầu tay, chiều 20/8 (Ảnh: Ban tổ chức).

Truyền thống Việt Nam do nhạc sĩ Ái Nhân (nghệ danh khác của ca sĩ - giảng viên Đào Nguyên Vũ) sáng tác, phổ thơ Chí Anh, mang đậm âm hưởng tự hào dân tộc. Bản phối do nhạc sĩ Anh Tú (TULIC) thực hiện với sự kết hợp giữa rock epic và nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, sáo, nhị, trống cơm… tạo sự giao thoa giữa hiện đại và cổ điển.

MV gây chú ý khi điểm lại nhiều dấu mốc lịch sử và địa danh nổi tiếng gắn liền với các chiến công vang dội như: Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang…

Đặc biệt, Dương Minh Quý còn mạnh dạn đưa trích đoạn Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo vào ca khúc, thể hiện bằng chất giọng opera nam trung chắc khỏe, truyền tải khí phách hào hùng của dân tộc.

Tại buổi ra mắt MV Truyền thống Việt Nam của ca sĩ Dương Minh Quý, NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - đã có những chia sẻ thẳng thắn về tác phẩm cũng như cách thể hiện của học trò.

“Ca khúc Truyền thống Việt Nam là một tác phẩm khó, bởi nó được xây dựng trên chất liệu dân gian, thính phòng. Người ca sĩ để thể hiện được ca khúc này phải có nội lực rất khỏe mới có thể lột tả được tác phẩm. Đặc biệt, trong ca khúc còn có những lời thơ giống như lời hịch, cần người hát có sức bền và nội lực để truyền tải đúng tinh thần”, NSND Quốc Hưng cho biết.

Tại sự kiện, NSND Quốc Hưng cho biết, ông đánh giá cao sự sáng tạo và nỗ lực của học trò Dương Minh Quý (Ảnh: Ban tổ chức).

NSND Quốc Hưng cũng bật mí, ca khúc Truyền thống Việt Nam do nhạc sĩ Đào Nguyên Vũ (thầy của Minh Quý) sáng tác và được ấp ủ suốt 8 năm. Ban đầu, ông từng đề xuất thu âm với hợp xướng của Nhạc viện để khai thác tối đa giá trị khí nhạc, nhưng nhạc sĩ Đào Nguyên Vũ quyết định dành riêng tác phẩm này cho học trò của mình trong MV đầu tay.

NSND Quốc Hưng cũng bày tỏ sự trân trọng trước cách Dương Minh Quý tiếp cận đề tài. “Tôi đánh giá cao khi Minh Quý bắt kịp xu thế thời sự, ra mắt sản phẩm âm nhạc với thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc. Đây cũng là điều mà nhiều bạn trẻ đang làm hiện nay. Những tác phẩm đi cùng năm tháng đã được sáng tạo, hát lại rất cảm xúc như: Lên ngàn, Mẹ yêu con…

Là một thầy giáo dạy trong trường Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi rất khâm phục các bạn trẻ, họ đã dám làm, dám chịu trách nhiệm”, ông nói.

Chia sẻ về việc lựa chọn ra mắt MV vào thời điểm cận kề dịp Quốc khánh 2/9, Dương Minh Quý cho biết: “Là một người trẻ, lớn lên tại Vĩnh Phúc, quê hương của nhiều anh hùng dân tộc, tôi luôn khao khát thực hiện một sản phẩm âm nhạc để tri ân những người đi trước, đồng thời nhắc nhở thế hệ mình về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống.

Dịp đại lễ hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi nghĩ đã đến lúc mình đủ trưởng thành để thực hiện một sản phẩm MV mang nhiều thông điệp và có ý nghĩa hoà vào dòng chảy tự hào của dân tộc”.

Đồng hành suốt quá trình thực hiện MV, ca sĩ Đào Nguyên Vũ (bên trái) cho biết anh xúc động khi thấy học trò Dương Minh Quý ngày càng trưởng thành và tự tin trên con đường ca hát (Ảnh: Ban tổ chức).

Dương Minh Quý (SN 2001) sinh ra và lớn ở Vĩnh Phúc, trong một gia đình có truyền thống yêu âm nhạc. Anh vừa tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi được xem là “cái nôi” đào tạo nhiều giọng ca tài năng.

Năm 2023, Minh Quý tham gia Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương (Asia - Pacific Arts Festival 2023) và xuất sắc giành Huy chương vàng, khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ trẻ 10X trên sân khấu quốc tế.