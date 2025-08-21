Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu"

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, báo Dân trí phát động cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu".

Cuộc thi gắn với lá cờ Tổ quốc - biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do và tinh thần đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước, ý thức bảo vệ, gìn giữ Tổ quốc của mỗi người dân.

Cuộc thi nhằm lan tỏa lòng yêu nước, tôn vinh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng (Ảnh: Dân trí)

Cuộc thi cũng nhằm chia sẻ những thông điệp, hình ảnh truyền cảm hứng về tinh thần dân tộc từ mọi miền đất nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đây cũng là cơ hội để mỗi cá nhân kể câu chuyện của mình với lá cờ Tổ quốc, ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ, từ đó tạo nên bức tranh đa sắc màu về con người và quê hương Việt Nam.

Đối tượng tham gia

- Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước.

- Các tác giả chuyên nghiệp hoặc không chuyên.

- Không giới hạn độ tuổi.

Lưu ý về nội dung và hình ảnh bài dự thi:

- Ảnh phải có hình ảnh lá cờ Tổ quốc (cờ đỏ sao vàng) gắn với con người, cảnh quan hoặc hoạt động văn hóa - xã hội.

- Bức ảnh thể hiện niềm tự hào, tình yêu đất nước, tinh thần đoàn kết dân tộc.

- Mỗi tác giả tối đa 5 tác phẩm (ảnh đơn hoặc bộ ảnh), mỗi bộ ảnh tối đa 5 ảnh (ảnh trong bộ ảnh không được trùng với ảnh đơn).

- Dung lượng tối đa mỗi ảnh không vượt quá 10Mb.

- Kích thước ảnh tối thiểu: 3.000 pixel.

- Định dạng ảnh: JPG, JPEG, PNG

- Ảnh dự thi tuyệt đối không được chỉnh sửa (chắp ghép), làm sai sự thật.

- Ảnh phải do chính tác giả chụp, ảnh chụp trong thời gian cuộc thi chính thức phát động đến khi kết thúc thời gian gửi tác phẩm.

- Ảnh có nội dung phản cảm, nhạy cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam sẽ không được chấp nhận.

- Ảnh đã đạt giải tại các cuộc thi khác sẽ không được chấp nhận.

- Ảnh được chụp ở tại Việt Nam hoặc ngoài nước (yêu cầu ghi rõ địa danh).

- Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả gửi ảnh nguyên gốc để kiểm tra, đối chiếu khi xét giải.

Lưu ý về đoạn giới thiệu sản phẩm dự thi:

- Tiêu đề bài dự thi không quá 20 chữ (không tính dấu cách).

- Nội dung giới thiệu bài dự thi: Từ 200 đến 350 chữ (không tính dấu cách).

Ảnh phải có hình ảnh lá cờ Tổ quốc (cờ đỏ sao vàng) gắn với con người, cảnh quan hoặc hoạt động văn hóa - xã hội (Ảnh: Dân trí).

Cách thức tham gia

Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh "Màu cờ tôi yêu" của báo Dân trí, tác giả thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Theo dõi/Yêu thích tài khoản fanpage chính thức của báo Dân trí tại đây .

Bước 2: Truy cập link gửi bài dự thi tại đây, đăng nhập và thực hiện điền đầy đủ các thông tin bắt buộc.

- Hồ sơ dự thi ghi rõ: Họ và tên, số điện thoại tác giả, email liên hệ, tiêu đề tác phẩm, mô tả ngắn bài dự thi.

Thời gian dự thi

- Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 25/8 đến 10/10/2025 (cuộc thi kéo dài tới hết Ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10/2025).

- Triển lãm và trao giải: Ngày 1/11/2025.