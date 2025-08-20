Iran khẳng định không thể chấm dứt hoàn toàn hợp tác với IAEA

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 20/8 cho biết Tehran không thể hoàn toàn chấm dứt hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh chương trình hạt nhân của nước này.

Phát biểu trên truyền thông nhà nước, ông Araghchi nhấn mạnh rằng dù Quốc hội Iran đã thông qua luật đình chỉ hợp tác và yêu cầu mọi cuộc thanh sát hạt nhân trong tương lai phải có sự phê chuẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, nhưng “sự hiện diện của các thanh sát viên vẫn cần thiết để hoàn thành công việc”.

Trong thời gian qua, các thanh sát viên của IAEA không thể tiếp cận cơ sở hạt nhân Iran kể từ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào những cơ sở này hồi tháng 6. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhiều lần khẳng định công tác thanh sát là yếu tố then chốt để đảm bảo tính minh bạch của chương trình hạt nhân Iran.

Dù vậy, Iran khẳng định các kênh trao đổi với IAEA vẫn được duy trì. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 18/8 cho biết các cuộc thảo luận với cơ quan này sẽ tiếp tục, và một vòng đàm phán mới có thể được tổ chức trong những ngày tới.

Ngoài vấn đề thanh sát, triển vọng nối lại đối thoại giữa Tehran và Washington cũng được quan tâm. Ông Araqchi cho rằng các cuộc thương lượng “cần đạt đến mức độ chín muồi” trước khi có thể tiếp tục. Các vòng đàm phán hạt nhân giữa hai bên đã bị đình chỉ kể từ sau các cuộc tấn công quân sự hồi tháng 6.

Việc Iran vừa khẳng định giữ lại hợp tác tối thiểu với IAEA, vừa thắt chặt điều kiện thanh sát cho thấy chính quyền nước này đang cố gắng duy trì thế cân bằng giữa áp lực nội bộ và sức ép từ cộng đồng quốc tế.