Người dân đổ về sân Mỹ Đình chiêm ngưỡng khí tài quân sự và dàn pháo lễ

Chiều 20/8, tại khu vực trường đua F1, đông đảo người dân đổ về đây để được ngắm tận mắt các loại xe pháo của Quân đội và Công an, sau khi những khí tài này được tập kết tại Mỹ Đình này những ngày qua. Nhiều người tỏ ra rất phấn khích khi lần đầu được tận mắt chứng kiến những khí tài hiện đại của Việt Nam.

Trong ngày Đại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sắp tới, lực lượng công an tham gia diễu binh với hàng loạt khí tài hiện đại như xe bọc thép, xe chống bạo loạn, các phương tiện cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy.

Xe bọc thép chống bạo loạn, khủng bố có khả năng cơ động và tác chiến hiệu quả. Mỗi chiếc xe đều được tích hợp hệ thống súng máy cùng nhiều thiết bị hỗ trợ hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh trong các tình huống thực thi nhiệm vụ.

Khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước với khả năng cơ động linh hoạt, phù hợp hoạt động trên nhiều loại địa hình khác nhau. Trong những năm gần đây, nhờ vào các tính năng ưu việt, dòng xe này đã trực tiếp tham gia và đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ trong nhiều tình huống phức tạp.

Cách đó không xa, ngay phía trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là nơi đặt dàn pháo 105mm phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong buổi chiều nay, các hạng mục bánh, nòng pháo và chi tiết Quốc kỳ trên nòng pháo đã được các chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh 45 sơn trang trí để thêm phần rực rỡ trong ngày 2/9 tới.

Những khẩu pháo lễ oai hùng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bắn 21 phát đại bác chào mừng vào sáng 2/9.

Quá trình sơn sửa được giám sát kỹ càng bởi các cán bộ Lữ đoàn Pháo binh 45.

Chị Vũ Nguyệt Thư (34 tuổi, đến từ Long Biên) chia sẻ cảm xúc khi đứng bên dàn pháo lễ 105mm: “Sau khi biết tin pháo lễ đã được tập kết tại Mỹ Đình, dù không chắc chắn đến có được chứng kiến tận mắt không, nhưng tôi cùng các con vẫn quyết tâm đi từ Long Biên sang. Tôi cảm thấy rất choáng ngợp khi được nhìn thấy những khẩu pháo này, dàn pháo được xếp hàng thẳng tắp rất nghiêm trang. Trong những ngày tháng 8 lịch sử tôi cảm thấy rất tự hào và biết ơn, Đại lễ 30/4 tôi cũng đã vào Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự, chắc chắn lần này tôi cùng các con sẽ đi xem”.

Các em bé thể hiện sự thích thú khi đứng bên dàn pháo oai hùng.

Trước đó vào sáng nay, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra buổi hợp luyện của khối quần chúng nhân dân, đây là lần đầu tiên các khối quần chúng hợp luyện cùng nhau.

Tại buổi hợp luyện sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến thăm và động viên các cán bộ, chiến sĩ cũng như các lực lượng đang tích cực tập luyện cho nhiệm vụ A80.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay từ sáng sớm, mặc dù thời tiết nắng gắt nhưng các khối tham gia hợp luyện vẫn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, khẩn trương chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành. Dù đã có tuổi cộng thêm việc thời tiết Hà Nội nắng nóng, tuy nhiên các cựu chiến binh vẫn thể hiện tinh thần lạc quan, vui vẻ không có dấu hiệu của việc mệt mỏi.

Khối Cựu chiến binh Việt Nam luyện tập tiến qua lễ đài. Đây là những nhân chứng sống của lịch sử, những con người đã hy sinh cả tuổi trẻ, kiên cường chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, họ đã đóng góp to lớn vào những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

Khối Cựu Công an nhân dân Việt Nam tập qua lễ đài. Đây là những chiến sĩ từng gắn bó, chiến đấu và cống hiến thầm lặng trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, mang trên mình sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong suốt các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, các thế hệ chiến sĩ công an đã không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Được biết các khối tập luyện tại sân vận động Mỹ Đình gồm 13 khối. Cụ thể gồm: Khối đại diễn đoàn kết các dân tộc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối Cựu chiến binh Việt Nam; khối Cựu công an nhân dân; khối Công nhân Việt Nam; khối Nông dân Việt Nam; khối Tri thức Việt Nam; khối Báo chí cách mạng Việt Nam; khối Doanh nhân Việt Nam; khối Phụ nữ Việt Nam; khối Kiều bào Việt Nam; khối Thanh niên Việt Nam; khối Văn hóa, Thể thao.

Em Lê Thị Vân Anh, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải chia sẻ: “Chúng em rất háo hức cho buổi hợp luyện hôm nay, ngay từ 6h sáng, trường em đã lên xe chuẩn bị tới sân vận động Mỹ Đình. Được góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tới em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Dù thời tiết có nắng hay mưa chúng em sẽ cố gắng hết mình và chăm chỉ tập luyện để có kết quả tốt nhất".