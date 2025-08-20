Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án nhân sự của Thanh Hóa, Bắc Ninh

Chiều 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 và số 3 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn, để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, các Tổ công tác đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện chủ yếu trình Đại hội đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (Ảnh: TTXVN).

Theo Tổ công tác, dự thảo văn kiện đã được các địa phương đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025-2030, theo Tổ công tác của Bộ Chính trị, thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Phát biểu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo văn kiện của các tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn (Ảnh: TTXVN).

Các ý kiến cũng làm rõ thêm những kết quả nổi bật, mặt còn hạn chế, nêu rõ về tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược trong giai đoạn mới và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương.

Các thành viên Tổ công tác đề nghị địa phương nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện văn kiện trình Đại hội.

Theo chương trình, ngày 21/8, Bộ Chính trị sẽ làm việc với đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TPHCM.