Doanh nghiệp ở Đà Nẵng có thể ẩn danh phản ánh tiêu cực của cán bộ

Ngày 20/8, lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) cho biết đã có thông báo các kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể gửi phản ánh qua 5 kênh như gọi điện thoại trực tiếp đến số 02363.666.117; gửi email đến địa chỉ phananh@dseza.gov.vn hoặc gửi thư tại hộp thư kín đặt tại trụ sở DSEZA.

trụ sở của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Doanh nghiệp cũng có thể gửi trực tuyến trên website của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, hoặc quét mã QR được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Nội dung phản ánh nên bao gồm thời gian, địa điểm, tên cán bộ liên quan (nếu có) và mô tả hành vi tiêu cực như gây phiền hà trong giải quyết hồ sơ, gợi ý sử dụng dịch vụ trung gian ngoài quy trình, có dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu hoặc kéo dài thời gian xử lý không rõ lý do cũng như các hành vi tiêu cực khác.

DSEZA cam kết không truy xuất danh tính người phản ánh, không đối chất hay làm lộ nguồn tin, đồng thời xử lý nghiêm minh, công tâm nếu phát hiện sai phạm của cán bộ, công chức.

Theo DSEZA, việc mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh nhằm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Mỗi ý kiến đóng góp là cơ sở để cơ quan quản lý bảo vệ quyền lợi chính đáng, tăng tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, chịu trách nhiệm quản lý, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu công nghệ thông tin tập trung cùng các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.