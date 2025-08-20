Nga phát tín hiệu mới về đàm phán hòa bình chấm dứt xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Nga, Mỹ tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump trong cuộc hội đàm ở Alaska ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20/8 tuyên bố Moscow đã đề xuất nâng cấp trưởng đoàn đàm phán với Ukraine.

"Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump hôm trước, Tổng thống của chúng tôi đã đề xuất không chỉ tiếp tục các cuộc đàm phán mà còn nâng cấp trưởng đoàn”, ông Lavrov cho biết.

Theo ông Lavrov, đề xuất này của Nga phù hợp với sáng kiến thảo luận các khía cạnh chính trị của thỏa thuận hòa bình, bên cạnh các khía cạnh quân sự và nhân đạo.

Hiện chưa rõ tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov có ngụ ý đến khả năng diễn ra các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tương lai hay không.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng tiến hành bất kỳ hình thức đàm phán nào về Ukraine, nhưng hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo phải được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các giai đoạn trước đó.

"Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ hình thức nào, nhưng khi nói đến hội nghị thượng đỉnh, nó phải được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các giai đoạn trước đó để các cuộc họp như vậy không làm xấu đi tình hình, mà thay vào đó đưa các cuộc đàm phán đến một kết thúc có ý nghĩa, điều mà chúng tôi sẵn sàng theo đuổi”, ông Lavrov nêu rõ.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác với Ukraine dưới mọi hình thức, miễn là sự hợp tác phải trung thực.

Theo ông Lavrov, Ukraine đã không phản hồi đề xuất của Nga tại cuộc họp gần đây nhất ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về việc thành lập 3 nhóm đàm phán làm việc.

"Tại vòng đàm phán gần đây nhất - vòng thứ ba - các nhà đàm phán của chúng tôi đã đề xuất thành lập các nhóm để xem xét chi tiết hơn các vấn đề trong chương trình nghị sự. Một nhóm sẽ giải quyết các vấn đề quân sự, một nhóm sẽ giải quyết các vấn đề nhân đạo và một nhóm sẽ giải quyết các vấn đề chính trị. Cho đến nay, vẫn chưa có phản hồi nào từ Ukraine”, Ngoại trưởng Nga tuyên bố.

Moscow hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chuyển sáng kiến của Nga về 3 nhóm đàm phán đến Ukraine.

"Rõ ràng, phản ứng của Ukraine nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, nhưng vì Tổng thống Trump đã tiếp nhận ý tưởng này một cách tích cực, chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ truyền đạt và giải thích cho các đại diện của Kiev, và chúng tôi sẽ nhận được phản hồi. Đây sẽ là một bước quan trọng trong việc nâng cao mức độ đàm phán, tăng cường độ chính xác và tiến gần hơn đến việc giải quyết các vấn đề then chốt để có một giải pháp bền vững”, quan chức ngoại giao Nga cho biết thêm.

Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul trong năm nay. Phái đoàn Nga do Cố vấn Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, dẫn đầu. Các cuộc đàm phán không đạt được bước đột phá về việc giải quyết xung đột, nhưng đã dẫn đến việc trao đổi tù binh giữa hai bên.

Sau hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ ở Alaska hôm 15/8, cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều mô tả cuộc gặp này mang tính xây dựng, mặc dù hội nghị kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào về Ukraine.

Vài ngày sau đó, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đã diễn ra tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp, ông Trump tuyên bố Ukraine không thể lấy lại bán đảo Crimea mà Nga đã tuyên bố sáp nhập hay gia nhập NATO, đồng thời để ngỏ khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Ukraine.

Về nguyên tắc, Tổng thống Putin không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Zelensky, nhưng phía Nga cho biết cần phải có những tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán về xung đột trước khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau.

Moscow cũng bày tỏ lo ngại về thẩm quyền ký kết bất kỳ văn bản ràng buộc nào của ông Zelensky, do nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc vào năm ngoái.