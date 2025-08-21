SUV đô thị cỡ A chạy xăng “chật vật” trước xe điện

Trong tháng 7, sức tiêu thụ của thị trường có xu hướng cải thiện. Dù vậy, nhiều mẫu SUV đô thị cỡ A lại ghi nhận doanh số sụt giảm so với tháng 6, kể cả sản phẩm “hot” như VinFast VF 5 (giảm 16,6%).

Tuy nhiên, mẫu ô tô điện đến từ thương hiệu Việt vẫn tiếp tục “thống trị” nhóm này, với 2.552 chiếc được bàn giao, thậm chí bán chạy thứ hai thị trường. Ngoài VF 5, VinFast còn công bố kết quả bán hàng của mẫu Herio Green (phiên bản chạy dịch vụ của VF 5), giao được 2.128 chiếc trong tháng 7.

VinFast VF 5 được niêm yết ở mức 529 triệu đồng, đã kèm pin (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sức hút của các dòng SUV điện cỡ A đang tạo áp lực lên các mẫu xe thuần xăng, khi không sản phẩm nào bán vượt mốc doanh số 500 chiếc trong tháng 7. Xét riêng “sân chơi” của A-SUV thuần xăng, Kia Sonet vẫn đang ở vị trí số 1, dù doanh số giảm nhẹ so với tháng 6, đạt 406 chiếc.

Toyota Raize tăng trưởng tới 46% trong tháng 7, đạt 370 xe, nhưng vẫn chỉ có thể xếp sau Kia Sonet. Hyundai Venue tiếp tục “chốt sổ” với 169 chiếc được bán ra, giảm 8,2% so với tháng 6.

Kia Sonet đang là sản phẩm đắt nhất phân khúc A-SUV (539-624 triệu đồng), nhưng vẫn có sức tiêu thụ tốt hơn hai mẫu xe xăng còn lại (Ảnh: Thaco).

Sau màn tăng giá 14 triệu đồng từ đầu tháng 4, Toyota Raize (510 triệu đồng) không còn là sản phẩm có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc SUV đô thị cỡ A. Tuy nhiên, Hyundai Venue (499-539 triệu đồng) vẫn chưa thể tận dụng được lợi thế giá rẻ.

Toyota Raize đang là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV đô thị cỡ A được nhập khẩu nguyên chiếc (Ảnh: TVN).

Theo giới chuyên gia, có hai yếu tố khiến các dòng A-SUV thuần xăng “đuối sức” trước VinFast VF 5. Đầu tiên, sản phẩm Việt đang có giá niêm yết khá cạnh tranh, kết hợp với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ Nhà nước giúp VF 5 sở hữu giá lăn bánh tốt nhất phân khúc.

Đồng thời, chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green (đến hết ngày 30/6/2027) cũng tạo sức hút với khách Việt. Ưu đãi này đặc biệt quan trọng với những người dùng có nhu cầu mua xe cỡ nhỏ để chạy dịch vụ, hứa hẹn đem lại khả năng hồi vốn nhanh, khi gần như không mất chi phí sử dụng.

Đó cũng là lý do VinFast Herio Green “bùng nổ” trong tháng 7, với 2.128 chiếc được bàn giao.