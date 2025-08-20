Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại xã Na Mèo

Đây là khu vực từng chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ quét lịch sử năm 2019, khiến 10 người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, tình trạng sạt lở bờ hữu suối Son (taluy âm của tuyến đường giao thông phục vụ các bản Sa Ná, Son, Ché Lầu) và taluy dương của tuyến đường tại khu tái định cư bản Sa Ná, đã diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa lũ trong những năm gần đây.

Khu tái định cư bản Sa Ná, xã Na Mèo (Ảnh: Quách Tuấn).

Đặc biệt, cơn bão số 3 vừa qua với mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở nghiêm trọng thêm khoảng 100m bờ suối, trong đó 28m sạt lở hoàn toàn kèm theo nhiều vết nứt lớn ở các khu vực lân cận.

Tình trạng sạt lở đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 78 hộ dân, với 350 nhân khẩu đang sinh sống tại khu tái định cư bản Sa Ná. Diễn biến sạt lở tại khu vực này được đánh giá là khó lường, đặc biệt khi có mưa lũ xảy ra.

Để đảm bảo an toàn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao UBND xã Na Mèo khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết.

Cụ thể, xã Na Mèo phải tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm. Địa phương này phải rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở, tuyên truyền cho người dân và các đơn vị trong khu vực chủ động phòng tránh, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi có mưa lũ.

UBND xã Na Mèo cũng được yêu cầu khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động sơ tán, di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn khi có mưa lũ, và thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở.

Về lâu dài, UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND xã Na Mèo khảo sát, đánh giá cụ thể phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài.

Trận lũ quét tháng 3/2019 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại bản Sa Ná (Ảnh: Duy Tuyên).

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý sạt lở của UBND xã Na Mèo, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí khắc phục.

Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể UBND xã Na Mèo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo theo đúng quy định với thời gian nhanh nhất.