UAV quân sự phát nổ trên cánh đồng ở Ba Lan

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ nổ UAV ở Lublin, Ba Lan (Ảnh: Polsat News).

Một vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 20/8 tại cánh đồng ngô thuộc làng Osiny, tỉnh Lublin, miền Đông Ba Lan (gần biên giới Ukraine). Theo điều tra ban đầu, vật thể phát nổ được xác định là một máy bay không người lái (UAV) quân sự.

“Khám nghiệm cho thấy đây rất có thể là một UAV quân sự và nhiều khả năng đã bị hư hại bởi chất nổ", công tố viên khu vực Lublin, ông Grzegorz Trusiewicz cho biết.

Cảnh sát tìm thấy nhiều mảnh vỡ bằng kim loại và nhựa đã cháy đen tại hiện trường. Vụ nổ cũng làm cháy rụi một phần ngô trên diện tích với đường kính khoảng 8-10m. Sức ép từ vụ nổ đã khiến cửa kính của một số ngôi nhà gần đó bị vỡ, song không ghi nhận thiệt hại về người.

Ba Lan hiện duy trì tình trạng cảnh giác cao độ với các vật thể lạ xâm nhập không phận. Nỗi lo này gia tăng kể từ năm 2022, khi một quả tên lửa lạc của Ukraine rơi xuống làng Przewodow, miền Nam Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng.

Lực lượng chức năng nước này vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định nguồn gốc và hành trình của chiếc UAV này.