Người dân tới Hà Nội xem diễu binh dịp 2/9 nên đi phương tiện gì?

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu từ 6h30 ngày 2/9. Trước đó, Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần 1 từ 20h ngày 21/8; tổng hợp luyện lần 2 từ 20h ngày 24/8; Sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và Tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8...

Công an TP Hà Nội đã thông báo cụ thể thời gian phân luồng và các tuyến đường cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện.

Theo đó, thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện bắt đầu từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8; từ 17h ngày 24/8 đến 3h ngày 25/8; từ 17h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8; từ 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8; từ 18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, nhân dân từ các địa phương đến Hà Nội tham dự các hoạt động của lễ kỷ niệm nêu trên nên sử dụng ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng (Ảnh: Hoàng Việt).

Công an TP Hà Nội khuyến cáo nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Hà Nội tham dự hoạt động của lễ kỷ niệm nên sử dụng ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao.

Cụ thể, người dân có thể sử dụng tàu điện trên cao theo tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa (phường Hà Đông) đến ga Cát Linh (phường Ô Chợ Dừa); tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội từ ga Nhổn (phường Tây Tựu) đến ga Cầu Giấy (phường Giảng Võ).

Người dân cũng có thể đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình.

Cảnh sát khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên vỉa hè, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành…

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm):

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.

Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải.

Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường tổ chức tạm cấm:

Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I: Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II: Cảnh sát sẽ tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường hạn chế lưu thông:

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: Các phương tiện hạn chế lưu thông đối với các ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18): Sẽ hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm).