Hà Nội điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ A80

Ngày 20/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào 6h30 ngày 2/9.

Để phục vụ các hoạt động lễ kỷ niệm sự kiện A80, Công an Hà Nội tổ chức cấm triệt để nhiều tuyến đường (Ảnh minh họa: Phạm Hưng).

Theo cảnh sát, ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần 1 vào lúc 20h ngày 21/8; Tổng hợp luyện lần 2 vào lúc 20h ngày 24/8; Sơ duyệt vào lúc 20h ngày 27/8; Tổng duyệt vào lúc 6h30 ngày 30/8.

Trước đó, ngày 13/8, Công anTP Hà Nội đã ban hành thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động của A80, được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, trong ngày 21/8 ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần 1. Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội có điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông như sau:

Thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện: từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 (sớm hơn 5 giờ 30 phút so với thông báo trước).

Các tuyến đường cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế lưu thông: thực hiện theo đúng nội dung đã đăng tải trước đó.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện có thể điều chỉnh để phù hợp với chương trình. Cảnh sát đề nghị nhân dân thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trước khi tham gia giao thông.