Tiệm vàng bị nghiêng ở Vành đai 3 TPHCM: Nhà mất móng, phải tháo dỡ

Đại diện chủ đầu tư dự án Vành đai 3 TPHCM qua tỉnh Bình Dương cho biết, căn nhà bị nghiêng vốn đã không còn đầy đủ kết cấu móng. Hộ dân muốn được tháo dỡ từng phần của căn nhà và cải tạo lại cho đến khi đảm bảo an toàn để cư trú.

Về phần mình, chủ đầu tư dự án sẽ thông qua đơn vị bảo hiểm công trình để đền bù, chi trả cho người dân nếu xác định đủ điều kiện đền bù.

Căn nhà mất móng?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Duy Tân, lãnh đạo Ban điều hành dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bình Dương (chủ đầu tư), cho biết, đã làm việc với chủ căn nhà bị nghiêng tại công trình nút giao Tân Vạn.

Tại hiện trường, nhà thầu huy động 2 máy xúc chống đỡ căn nhà bị nghiêng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Quá trình làm việc, chủ nhà thống nhất trước mắt sẽ phá dỡ 2 tầng trên cùng của căn nhà. Phần còn lại của công trình (gồm 1 trệt và 1 lầu), chủ nhà mong muốn được giữ lại, gia cố móng nhà để tiếp tục cư trú.

Ông Tân cho biết, căn nhà bị nghiêng có 4 tầng, từng rộng khoảng 100m2 nhưng 3/4 diện tích nằm trong ranh giới dự án. Quá trình phá dỡ mặt bằng, hộ dân này đã giữ lại 1/4 kết cấu, cải tạo và tiếp tục cư trú.

"Căn nhà đó như chiếc bàn 4 chân mà bị mất tới 3 chân, móng nhà không còn", ông Tân nói, đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm của địa phương trong việc cấp phép cải tạo công trình.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Dân trí đã liên hệ phỏng vấn chủ nhà, nhưng bị từ chối với lý do đang thương thảo với nhà thầu.

Theo quan sát của phóng viên, tiệm vàng K.Đ.G. là căn nhà cao nhất dãy phố với 4 tầng. Trước khi đào đến khu vực cửa tiệm vàng, đơn vị thi công đã đào đi qua 2 căn nhà cấp 4 khác, nhưng chưa ghi nhận sự cố.

Nằm cùng dãy với tiệm vàng bị nghiêng có khoảng 8 căn nhà khác đã bị cắt một phần diện tích để phục vụ thi công, trong đó có 2 căn nhà cấp 4, còn lại là các căn nhà cao 2-3 tầng.

Trách nhiệm của các bên sẽ cần thời gian để làm rõ. Tuy nhiên, sự cố này để lại bài học cho việc quản lý nhà "siêu mỏng", "siêu méo" sau những đợt giải phóng mặt bằng thi công đường sá. Việc cải tạo phần còn lại của căn nhà để tiếp tục ở là nhu cầu chính đáng, nhưng cần xét đến mức độ bền vững và mỹ quan của công trình.

Vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm công trình

Theo tìm hiểu, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương có thuê đơn vị bảo hiểm công trình cho gói thầu thi công nút giao Tân Vạn. Nhà thầu bảo hiểm công trình là liên danh Bảo Việt - PVI - Bảo Minh - Pjico - BIC - MIC - PTI - VBI.

Nhà thầu bảo hiểm sẽ đánh giá các thiệt hại phát sinh trong quá trình thi công như sụt lún, hư hỏng nhà dân và chi trả đền bù nếu đủ điều kiện (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Tân cho biết, sau khi phát hiện nhà dân bị nghiêng trong quá trình thi công, đại diện Bảo hiểm Bảo Việt đã đến ghi nhận hiện trường, nhưng chưa đưa ra kết luận về phương án hỗ trợ. Về phần mình, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu đều khẳng định làm đúng biện pháp thi công, đúng hồ sơ thiết kế.

"Trước đó, đơn vị bảo hiểm đã xem xét bồi thường cho một số trường hợp nhà dân bị nứt trong quá trình máy lu hoạt động gây rung lắc", ông Tân chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ trong lĩnh vực quản lý xây dựng cho biết, việc doanh nghiệp bảo hiểm có đền bù hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đơn cử, nếu nhà thầu thi công không thực hiện đúng biện pháp thi công và hồ sơ thiết kế được duyệt, trách nhiệm đền bù thiệt hại sẽ thuộc về doanh nghiệp thi công.

Đại diện UBND TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, ngay khi người dân phản ánh việc thi công nút giao Tân Vạn làm nghiêng nhà, nhà cao hơn đường..., lãnh đạo UBND TP Dĩ An đã yêu cầu phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công; nếu gây ảnh hưởng đến người dân thì các bên phải chủ động khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho người dân.

"Địa phương đã đi khảo sát tình hình thực tế, lấy ý kiến của các hộ dân và tiến hành lập biên bản. Đồng thời làm việc với bên đơn vị thi công để có phương án khắc phục, hỗ trợ", đại diện UBND TP Dĩ An nói.