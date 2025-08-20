Xe cỡ lớn đi nhầm qua cầu Nhơn Trạch trong ngày đầu khai thác

Ngày 20/8, cầu Nhơn Trạch (dự án thành phần 1A thuộc Vành đai 3 TPHCM) chính thức được đưa vào khai thác. Như đã thông báo trước, nhà chức trách chưa cho xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông.

Theo ghi nhận của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, nhiều xe tải lớn và xe khách trên 16 chỗ vẫn đi qua cầu trong sáng cùng ngày. Phương tiện chủ yếu đi vào cầu Nhơn Trạch thông qua nút giao Vành đai 3 - Cao tốc TPHCM - Long Thành.

Ô tô con lưu thông qua cầu Nhơn Trạch (Ảnh: Hoàng Bình).

"Giờ đầu tiên khi đưa cầu vào khai thác, một xe container và 2 xe khách 45 chỗ rẽ từ cao tốc TPHCM - Long Thành sang đường dẫn cầu Nhơn Trạch. Chúng tôi cắm biển cấm đầy đủ nhưng tài xế không để ý", ông Trần Bình An, Giám đốc dự án 1A (PMU Mỹ Thuận), chia sẻ với phóng viên.

Ông An cho hay, từ hướng đường tỉnh 25B (xã Nhơn Trạch, Đồng Nai) cũng có một xe khách đi nhầm vào cầu.

Sau khi ghi nhận tình trạng trên, PMU Mỹ Thuận đã gửi văn bản cho Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E - đơn vị quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành) và Công an tỉnh Đồng Nai để đề nghị phối hợp phân luồng, hướng dẫn tài xế.

Nói về nguyên nhân cầu Nhơn Trạch và đường dẫn mới chỉ cho xe cỡ nhỏ lưu thông, đại diện PMU Mỹ Thuận cho biết, dự án thành phần Vành đai 3 phía Đồng Nai chưa hoàn thành, đường dẫn cầu Nhơn Trạch đang giao cắt tạm với các đường ngang dân sinh nên không đảm bảo phục vụ xe cỡ lớn.

Dự kiến đến cuối năm 2026, khi 2 dự án thành phần Vành đai 3 phía TPHCM và Đồng Nai hoàn thành, nhà chức trách sẽ cho cả xe cỡ lớn lưu thông qua cầu Nhơn Trạch.

Hạng mục cầu Nhơn Trạch và đường dẫn có tổng chiều dài 8,14km, điểm đầu giao với đường tỉnh 25B tại xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) và điểm cuối kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành tại phường Long Trường (TPHCM). Đây là mắt xích giao thông quan trọng trên tuyến đường kết nối TPHCM với Đồng Nai và sân bay Long Thành.