Tháp Saigon Marina - một hình dung về TOD dọc metro ở TPHCM

Sáng 19/8, trên những chuyến bay tấp nập hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, hành khách ghé mắt qua cửa kính có thể thấy một nét mới trong dãy cao ốc nội thành TPHCM.

Vươn lên bên cạnh các tòa tháp cao như Landmark 81, Bitexco... là Saigon Marina - Tháp Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng. Đây là một trong 250 công trình trên cả nước được khánh thành, khởi công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trung tâm mới trên nền di sản

Đón tiếp Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến dự lễ khánh thành Saigon Marina, doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch HDBank, đưa các vị lãnh đạo tham quan khuôn viên công trình.

Bí thư Thành ủy TPHCM đứng lặng hồi lâu trước bức ảnh đen trắng chụp Nhà máy đóng tàu Ba Son trong những năm mới thành lập (năm 1928). Ông lướt qua bức ảnh kế tiếp, chụp cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng trong chuyến về thăm lại Nhà máy Ba Son (tháng 11/1975). Khu đất với bến cảng, nhà máy đóng tàu... gắn liền lịch sử đấu tranh hào hùng của giới công nhân Sài Gòn và cá nhân Bác Tôn.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo tại sự kiện khánh thành Tháp Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina (Ảnh: Ngọc Tân).

"Chúng tôi đang ở đầu cầu Ba Son lịch sử, nơi hơn một thế kỷ trước từng vang lên nhịp đập của công nghiệp và giao thương, hôm nay ngân vang một nhịp đập mới của TPHCM - nhịp đập của tài chính, thương mại, văn hóa, của khát vọng vươn lên và hội nhập quốc tế", từ điểm cầu TPHCM, bà Nguyễn Thị Phương Thảo mở lời giới thiệu về Saigon Marina.

Bà Thảo cho biết, tòa nhà này sẽ là điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistics... với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày. Đây cũng là "bản doanh" của HDBank, VikkiBank khởi động ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới và dự án ngân hàng lõi với công nghệ tiên tiến, an toàn, thông minh, giàu tiện ích cho hàng triệu khách hàng.

Phát biểu tại Lễ khánh thành Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chia sẻ, từ một thương cảng sầm uất của thế kỷ trước, hôm nay vươn lên một công trình hiện đại, liên thông với tuyến Metro số 1 TPHCM.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định sự kiện khánh thành tòa tháp đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng TPHCM trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế, minh chứng cho quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000m2. Trong đó, khoảng 87.000m2 dành cho văn phòng hạng A. Phần diện tích còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp.

"TOD có thể trông như thế này"

Sáng sớm 19/8, nhân viên công sở đi làm bằng tàu điện bước ra từ cửa ga Ba Son như mọi ngày. Họ bị thu hút sự chú ý khi phía tòa tháp mới xây có lễ khánh thành hoành tráng, có diva Mỹ Linh đang cất tiếng hát: "Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền...".

Hơn nửa năm sau ngày khánh thành tuyến tàu điện ngầm số 1 (Metro Bến Thành - Suối Tiên), TPHCM vẫn đang từng bước phát huy giá trị từ công trình tốn cả thập kỷ để xây dựng. Khi di sản phải hy sinh, nhường chỗ cho hạ tầng phát triển, việc cụ thể hóa sự phát triển ấy càng trở nên cấp thiết và giá trị.

Một trong những hướng phát triển được ưu tiên là tạo lập các TOD dọc tuyến tàu.

Tòa tháp Saigon Marina được kết nối với Metro Bến Thành - Suối Tiên thông qua hành lang ngầm và các lối thông lên mặt đất (Ảnh: Ngọc Tân).

Khi được hỏi trong số 14 nhà ga của tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, đâu là nơi có sự phát triển rõ nhất theo hướng TOD, một chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch đường sắt của Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) đã chia sẻ với phóng viên: "Nó có thể trông giống như ga Ba Son".

TOD - Transit Oriented Development - là mô hình quy hoạch đầu mối giao thông công cộng làm điểm tập trung dân cư và đô thị. Mô hình này khuyến khích phát triển cao ốc văn phòng, chung cư, trường học, bệnh viện, nơi mua sắm… dọc theo hành lang của tuyến metro, ưu tiên bám vào các nhà ga.

Hiểu đơn giản, TOD lấy giao thông công cộng để thu hút các hoạt động thương mại, dịch vụ, tạo ra giá trị kinh tế. Nhìn ở góc độ tiềm năng kinh tế, nhà chức trách còn định hướng sử dụng mô hình này để khai thác giá trị đất đai, tạo nguồn vốn tái đầu tư cơ sở hạ tầng.

Theo chủ đầu tư, Saigon Marina là công trình tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình TOD với kết nối trực tiếp khu vực Ba Son với tuyến Metro số 1. Tầng hầm B2 của tòa tháp được thiết kế liên thông với ga ngầm Ba Son. Khuôn viên xung quanh cũng có 2 cổng nối lên mặt đất của ga ngầm.

Với cầu Ba Son, ga Ba Son và hệ thống giao thông kết nối, Saigon Marina không chỉ là nơi hợp lưu của dòng chảy tài chính, công nghệ, văn hóa..., mà còn góp phần định hình nếp sống đô thị mới, nơi người dân đi lại, tiếp cận mọi tiện ích cần thiết bằng giao thông công cộng.

Ngoài ga Ba Son, tuyến Metro số 1 TPHCM được hoạch định 19 khu đất xung quanh 9 nhà ga (khu vực TP Thủ Đức cũ), với tổng diện tích 62,8ha để phát triển đô thị TOD. Thành phố dự kiến bố trí nguồn vốn giải phóng mặt bằng những khu đất này, sau đó khai thác nguồn thu từ cho thuê, giao quyền sử dụng đất.