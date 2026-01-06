Vụ du khách nước ngoài bị dọa đánh bằng xẻng: Đình chỉ hoạt động quán bar

Ngày 6/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với quán bar B.B. (kinh doanh tại bãi biển Nha Trang) vì cơ sở này chưa được cấp phép kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trước đó, nhân viên quán bar B.B. có hành vi cầm xẻng dọa đánh hai du khách nước ngoài, gây xôn xao dư luận.

Hai nam du khách nước ngoài bị nhân viên quán B.B. dọa đánh bằng xẻng (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện quán bar B.B. chưa có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống nên đã ra quyết định đình chỉ kinh doanh.

Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, trong thời gian tới, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh, mua bán trên toàn bãi biển thuộc địa bàn phường.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 4/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài gần 1 phút 30 giây, ghi lại cảnh một số nhân viên quán B.B. cự cãi với hai người nước ngoài tại công viên bãi biển Nha Trang.

Bất ngờ, một nhân viên của quán B.B. cầm xẻng chạy tới dọa đánh hai du khách này. Vụ việc được người dân ghi hình và chia sẻ lên mạng xã hội.

Đại diện quán B.B. cho biết sự việc xảy ra vào tối 31/12/2025. Thời điểm đó, hai vị khách nước ngoài đã say rượu và có hành vi chọc ghẹo một số nữ khách hàng tại quán.

Phát hiện sự việc, các nhân viên quán B.B. đến trao đổi nhằm bênh vực các cô gái. Tuy nhiên, trong quá trình can thiệp, một nhân viên đã có hành vi không chuẩn mực khi dùng xẻng để dọa đánh hai nam du khách.

Theo đại diện quán B.B., sau vụ việc, cơ sở đã kỷ luật một nhân viên, các cá nhân liên quan khác cũng bị kiểm điểm. Đồng thời, đại diện quán đã gửi lời xin lỗi đến các du khách nước ngoài.