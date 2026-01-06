PhotoNews

Mưa trái mùa trắng trời trong giờ tan tầm ở TPHCM

Thực hiện: Khoa Nguyễn

(Dân trí) - Chiều 6/1, giữa mùa khô đầu năm, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống TPHCM, khiến nhiều hoạt động sinh hoạt và giao thông bị xáo trộn, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Khoảng 15h ngày 6/1, mây đen bất ngờ kéo đến, bao phủ bầu trời TPHCM, sau đó là cơn mưa lớn trái mùa. Nhiều người dân và du khách đang di chuyển trên đường phải vội vàng tìm chỗ trú dưới các mái hiên ven đường.

Một cô gái nép mình trong chiếc áo mưa của tài xế xe ôm công nghệ, di chuyển giữa màn mưa nặng hạt.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà và các tuyến đường ở trung tâm TPHCM mưa to kéo dài.

Khu vực trung tâm TPHCM, như phường Sài Gòn và Bến Thành, chìm trong mưa lớn. 

Cơn mưa bất chợt đã làm đảo lộn nhịp sống của người dân. Nhiều người không kịp chuẩn bị áo mưa hay dù, đành phải tìm nơi trú tạm.

Trước chợ Bến Thành, nhiều du khách phải khoác áo mưa để băng qua đường. Mưa lớn làm giảm tầm nhìn, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn và chậm chạp, cả khu vực chìm trong gam màu xám đục.

Trong giờ tan tầm, nhiều người phải dừng lại nép dưới mái hiên, chờ cơn mưa dịu bớt trước khi tiếp tục hành trình.

Mưa lớn khiến tầm nhìn giảm, nhiều người dân phải dừng lại trú mưa.

Trên đường Lê Duẩn, màn mưa dày đặc làm tầm nhìn giảm mạnh, buộc người điều khiển ô tô, xe máy phải bật đèn pha để hạn chế nguy cơ va chạm.

Nhiều người bán hàng rong vừa dọn hàng chuẩn bị cho buổi chiều thì phải vội vàng thu dọn, tìm chỗ trú mưa.

Theo dự báo, khu vực Nam Bộ những ngày tới vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và giông, chủ yếu ở phía Bắc miền Đông và dọc ven biển. Trên vùng biển TPHCM, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh cấp 6-7, có lúc giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3 đến 5,5m.

