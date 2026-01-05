Metro số 1 TPHCM được lắp thêm thang máy cho cầu bộ hành

Ngày 5/1, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) đã khởi công hạng mục thang máy tại các cầu bộ hành của tuyến Metro số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên.

Quy mô dự án gồm 8 thang máy trọng tải 1.000kg, được bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành thuộc các ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia (riêng ga An Phú được bố trí 2 thang máy). Thời gian thi công dự kiến khoảng 6 tháng.

Phối cảnh thang máy cho cầu bộ hành tại tuyến Metro số 1 (Ảnh: MAUR).

Theo MAUR, hạng mục thang máy được triển khai nhằm tăng tiện ích, hỗ trợ nhóm khách yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai…

Thông qua việc bổ sung thang máy, thành phố hướng đến mục tiêu xóa bỏ các rào cản trong việc tiếp cận giao thông công cộng, bảo đảm điều kiện di chuyển thuận lợi và bình đẳng cho mọi hành khách.

Đồng thời, việc bổ sung tiện ích cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút người dân tham gia giao thông công cộng.

Song song với việc lắp đặt thang máy, MAUR còn triển khai các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ có mái che, ram dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo.

Các thang máy sẽ được đấu nối trực tiếp vào cầu bộ hành của tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: MAUR).

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên hiện vận chuyển trung bình 60.000 lượt khách mỗi ngày. Với việc hoàn thiện hạ tầng tiện ích, MAUR kỳ vọng tuyến tàu điện tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của người dân, góp phần thúc đẩy thói quen di chuyển xanh, văn minh và phát triển đô thị bền vững.