Hà Nội muốn dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên

UBND TP Hà Nội vừa đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch tổ chức chạy tàu các đường sắt quốc gia đi qua đoạn tuyến từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm, trong đó các đoàn tàu khách phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, các đoàn tàu khách phía Bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm.

Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện nội dung này.

Theo Hà Nội, việc trung chuyển hành khách từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm và ngược lại, thành phố sẽ giao sở, ngành liên quan của thành phố xây dựng phương án, tổ chức thực hiện.

Như vậy, nếu phương án trên được Bộ Xây dựng đồng ý, cầu Long Biên và phố cà phê đường tàu nằm trên đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Gia Lâm sẽ không còn tàu khách chạy qua.

Phố cà phê đường tàu (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, UBND Hà Nội còn đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội, hoàn thành trong quý II, để thành phố triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo không gian lịch sử - văn hóa tại phía Tây khu phố cổ Hà Nội và phía Đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu phương án kiến trúc tuyến đường sắt đô thị số 1 đi qua khu vực phố cổ, khu phố cũ để không làm phá hủy cấu trúc không gian, cảnh quan của vùng di sản.

Theo Hà Nội, đề xuất trên nhằm thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên.

Theo đó, Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan kinh tế - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên".

Dự án bao gồm khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng, đề xuất giải pháp cải tạo nhằm bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng kịch bản phát huy giá trị di sản của cầu Long Biên.

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, dọc các tuyến phố Phùng Hưng - Gầm Cầu - cầu Long Biên.

Phố cà phê đường tàu là địa điểm hút khách du lịch những năm gần đây. Ngành đường sắt từng có nhiều văn bản đề nghị "dẹp" các quán cà phê vi phạm hành lang an toàn đường sắt.