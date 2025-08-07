Quốc lộ ở TPHCM ngập mênh mông, người dân "chôn chân" sau giờ tan ca

Khoảng 17h, trận mưa lớn kéo dài hơn một giờ đã biến đoạn quốc lộ 1K giáp ranh TPHCM và Đồng Nai thành "biển nước". Đặc biệt, khoảng 100m đường từ cổng núi Châu Thới đến suối Siệp bị ngập sâu hơn nửa mét, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Xe cộ xếp hàng dài chờ di chuyển theo cả hai hướng, từ TPHCM đi Đồng Nai và ngược lại.

Nhiều xe bị chết máy giữa dòng nước, buộc người dân phải dắt bộ hoặc chờ cứu hộ. Một phụ nữ chật vật đi tìm tiệm sửa chiếc xe tay ga bị chết máy.

Trong khi đó, chiếc ô tô nằm bất động giữa đường, chờ lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ.

Nhiều người đi xe máy không dám mạo hiểm vượt qua vùng ngập, đành tìm chỗ cao ráo đứng đợi nước rút.

Anh Lê Thành Phước (37 tuổi, ngụ TP Dĩ An cũ) cho biết, anh phải dừng ô tô và chờ đợi vì lo ngại xe bị chết máy.

Lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Hòa và CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân.

Đây là khu vực trũng thấp, thường xuyên bị ngập mỗi khi có mưa lớn, gây bức xúc cho người dân. Chính quyền địa phương đang triển khai dự án làm cống thoát nước nhằm khắc phục tình trạng này.

Người dân địa phương cũng chủ động dọn rác tại các miệng cống để giúp nước rút nhanh hơn.

Một tiệm sửa xe trên quốc lộ 1K trở nên đông đúc khách hàng do nhiều xe bị chết máy. Chị Hồng (ngụ Đồng Nai) chia sẻ: "Tôi tan ca lúc 17h, nhưng đến 21h vẫn chưa về tới nhà. Xe tôi bị chết máy do ngập nước, phải dắt bộ tìm tiệm sửa, nhưng do đông người nên phải xếp hàng đợi tới lượt".