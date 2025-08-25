Phó chủ tịch Quốc hội dầm mưa kiểm tra dự án hạ tầng TPHCM

Sáng 25/8, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội do Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì đã kiểm tra nhiều dự án hạ tầng trọng điểm tại TPHCM.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là công trường Vành đai 3 TPHCM (gần nút giao Tân Vạn). Theo lãnh đạo Ban Giao thông TPHCM, 24,1km cao tốc của tuyến Vành đai 3 có thể thông xe vào ngày 31/12 năm nay (gồm 14,7km cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức cũ và 6,4km tại tỉnh Long An cũ).

Mùa mưa tại TPHCM đang gây nhiều trở ngại trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công. Mưa lớn kèm gió giật xuất hiện ngay thời điểm đoàn công tác ghé qua công trường.

Tại công trường Vành đai 3, ông Vũ Hồng Thanh bày tỏ mối quan tâm đến các tuyến đường kết nối TPHCM với sân bay Long Thành. Phó chủ tịch TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, TPHCM và tỉnh Đồng Nai đang phối hợp nghiên cứu các dự án cầu vượt sông và các tuyến metro kết nối sân bay.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà cho kỹ sư, công nhân tại công trường Vành đai 3 TPHCM.

Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Bùi Xuân Cường báo cáo lãnh đạo Quốc hội về vị trí quy hoạch Trung tâm Tài chính quốc tế, Cung thiếu nhi, khu phức hợp Lotte... Ông Cường cho biết, thành phố đang cân nhắc 3 phương án đặt trung tâm hành chính, trong đó có một phương án đặt tại Thủ Thiêm.

Ông Lê Quang Mạnh, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài Chính Quốc hội, lưu ý việc phát triển trung tâm tài chính không đơn thuần là cho các ngân hàng thuê mặt bằng. Thành phố cần xây dựng hệ sinh thái, thu hút nhà đầu tư chiến lược đến Thủ Thiêm.

Hiện, bán đảo này vẫn còn 72 hộ dân với tổng diện tích 2,6ha chưa di dời. Trong đó, 68 trường hợp đã được ban hành quyết định cưỡng chế, đủ thời hiệu cưỡng chế thu hồi. Ông Bùi Xuân Cường cho biết, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại với người dân trong thời gian tới.

Rời bán đảo Thủ Thiêm, đoàn công tác đến khu dân cư lụp xụp ven bờ nam kênh Đôi (phường Bình Đông). Tại đây, ông Bùi Xuân Cường cho biết, trong 30 năm qua, TPHCM mới di dời được khoảng 44.000 căn nhà ven kênh rạch. Thành phố đang lo chính sách đền bù, tái định cư cho người dân để di dời nốt gần 40.000 căn nhà còn lại trong 5 năm tới.

Họp tại trụ sở phường Bình Đông, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao quyết tâm của thành phố trong việc chỉnh trang đô thị, tạo sinh kế cho người dân. Ông Thanh cũng bày tỏ suy tư về sự chênh lệch phát triển giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm và vùng dân cư lụp xụp ven kênh rạch.

"Trước đây khi công tác tại Quảng Ninh, tôi cũng phải tổ chức việc di dời nhà bè trên vịnh Hạ Long. Việc tạo được sự đồng thuận của người dân là rất quan trọng. Nay thấy phương án kỹ thuật được các đồng chí triển khai rất hợp lý, đã chuẩn bị sẵn nhà tái định cư và tạo sinh kế cho các hộ di dời", lãnh đạo Quốc hội chia sẻ.

Cũng trong sáng 25/8, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài Chính Quốc hội Lê Quang Mạnh trải nghiệm tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Ông Lê Quang Mạnh trao đổi với Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM Phan Công Bằng và Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 Lê Minh Triết về phương án triển khai các tuyến đường sắt đô thị tiếp theo tại TPHCM.