Giao thông ùn ứ từ sáng đến chiều trên đại lộ ở TPHCM

Đến hơn 16h, đại lộ Phạm Văn Đồng (TPHCM) vẫn đang xảy ra ùn ứ kéo dài, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại nút giao Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13, khu vực cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu hướng đi phường Linh Xuân xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, ô tô xếp hàng dài nhiều cây số.

Trước đó, thời điểm buổi trưa, lượng phương tiện đổ về khu vực tăng đột biến khiến giao lộ Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 (đoạn qua phường Hiệp Bình) quá tải.

Dưới thời tiết nắng nóng, nhiều người đi xe máy mệt mỏi khi phải nhích từng chút một để đi qua giao lộ Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13.

Anh Nguyễn Văn Hải (SN 1995, tài xế taxi công nghệ), cho biết, anh phải mất hơn 20 phút để di chuyển từ Bến xe Miền Đông cũ để đi qua đường Phạm Văn Đồng. Khi vừa qua cầu Bình Triệu, anh tiếp tục gặp cảnh ùn tắc.

"Tôi phải xin khách thông cảm vì đường quá ùn tắc, không thể đi đúng giờ theo lộ trình từ trước", anh Hải nói.

Dòng ô tô nối đuôi nhau kéo dài tại dốc cầu Bình Lợi, hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi cầu vượt Linh Xuân.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở chiều ngược lại. Nhiều người đi xe máy phải luồn lách giữa dòng ô tô.

Công an địa phương có mặt điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua điểm ùn tắc.

Lực lượng chức năng cho biết, nguyên nhân của việc ùn ứ do cấm ô tô lên cầu Bình Triệu 1 để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu. Mặt khác, sáng cùng ngày một sự kiện tổ chức tại nhà hàng nằm trên đại lộ Phạm Văn Đồng khiến lượng phương tiện tăng đột biến.

Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân lộ trình thay thế.