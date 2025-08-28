Nhóm người xông vào quán ăn đập phá ở TPHCM

Ngày 28/8, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh nhóm hơn 10 người vào quán ăn tấn công khách hàng, chủ quán và nhân viên, đồng thời đe doạ đập phá quán.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh N.V.K. (SN 1987) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 25/8, tại quán ăn của anh trên đường Đinh Thị Thi (phường Hiệp Bình, TPHCM).

Nhóm hơn 10 người vào quán ăn đập phá, hành hung chủ quán và nhân viên (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo anh K., rạng sáng cùng ngày, ông L. (chủ quán nhậu gần đó) dẫn người qua hành hung một vị khách đang ngồi trong quán. Thời điểm trên, vợ chồng anh K. ra hỏi nguyên nhân vụ việc thì bị người đàn ông chửi bới.

Ít phút sau, người đàn ông quay lại cùng hơn 10 người khác, chặn xe trước quán anh K.. Tại đây, nhóm này đập phá tài sản trong quán rồi lao vào đánh vợ chồng chủ quán cùng nhân viên.

Chưa dừng lại, trước khi rời đi, một người trong nhóm còn đe dọa nếu ngày mai anh K. không xin lỗi sẽ “san bằng” quán. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

"Sự việc khiến gia đình tôi ảnh hưởng về tinh thần và việc kinh doanh. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý hành vi của nhóm người nói trên", anh K. nói.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình, cho biết, đã nắm sự việc trên, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.