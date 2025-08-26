PhotoNews

XÃ HỘI

Cận cảnh ngày đầu cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM

Thực hiện: Ngọc Tân

(Dân trí) - Từ 16h40 ngày 26/8, CSGT bắt đầu cấm ô tô đi lên cầu Bình Triệu 1 (TPHCM). Cầu Bình Triệu 2 được bố trí lưu thông 2 chiều bằng dải phân cách mềm.

Cận cảnh ngày đầu cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM - 1

Chiều 26/8, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TPHCM bắt đầu triển khai phân luồng giao thông tại cầu Bình Triệu 1 và 2 để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu. 

Cận cảnh ngày đầu cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM - 2

Từ 16h40, lực lượng CSGT bắt đầu chặn ô tô lên cầu Bình Triệu 1, đồng thời hướng dẫn các xe này đi qua cầu Bình Triệu 2.

Cận cảnh ngày đầu cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM - 3

Hướng phân luồng ô tô lên cầu Bình Triệu 2 (đường màu vàng).

Cận cảnh ngày đầu cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM - 4

Trên cầu Bình Triệu 2, nhà chức trách đã đặt cọc tiêu phản quảng để phân 2 chiều xe chạy. Trong đó, chiều từ trung tâm thành phố sang đường Phạm Văn Đồng được bố trí một làn cho ô tô, chiều ngược lại bố trí 2 làn hỗn hợp.

Cận cảnh ngày đầu cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM - 5

Sau khi qua cầu Bình Triệu 2, luồng ô tô được điều hướng rẽ phải trở lại chiều đường của cầu Bình Triệu 1.

Cận cảnh ngày đầu cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM - 6
Cận cảnh ngày đầu cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM - 7

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, lắp đặt dải phân cách tại đường dẫn cầu Bình Triệu 2 (phía phường Hiệp Bình). 

Cận cảnh ngày đầu cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM - 8

Làn đường từ nút giao Phạm Văn Đồng lên cầu Bình Triệu 2 bị bó hẹp khiến xe cộ ùn ứ vào buổi sáng. 

Cận cảnh ngày đầu cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM - 9

Dự kiến, lực lượng CSGT ở 2 đầu cầu sẽ tăng cường túc trực vào giờ cao điểm để điều tiết giao thông. 

Theo đại diện chủ đầu tư, việc cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 sẽ làm tăng tình trạng ùn tắc, ngay cả khi đã tổ chức lưu thông 2 chiều trên cầu Bình Triệu 2. Do đó, chủ đầu tư khuyến cáo tài xế ô tô có lộ trình qua cầu Bình Triệu 1 chủ động lựa chọn tuyến đường thay thế để tránh ùn tắc, giảm áp lực lên tuyến quốc lộ 13.

Cận cảnh ngày đầu cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM - 10

Việc cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 dự kiến kéo dài đến ngày 30/11 để phục vụ nâng tĩnh không cầu.

Cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 nằm song song trên tuyến quốc lộ 13, kết nối trung tâm TPHCM với tỉnh Bình Dương cũ.

Trong đó, cầu Bình Triệu 1 đảm trách chiều xe chạy từ ngã tư Hàng Xanh đến đường Phạm Văn Đồng, cầu Bình Triệu 2 đảm trách chiều ngược lại.

Dòng sự kiện: Hạ tầng giao thông TPHCM
Xã hội
Tin mới