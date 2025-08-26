Cận cảnh ngày đầu cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM

Chiều 26/8, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TPHCM bắt đầu triển khai phân luồng giao thông tại cầu Bình Triệu 1 và 2 để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu.

Từ 16h40, lực lượng CSGT bắt đầu chặn ô tô lên cầu Bình Triệu 1, đồng thời hướng dẫn các xe này đi qua cầu Bình Triệu 2.

Hướng phân luồng ô tô lên cầu Bình Triệu 2 (đường màu vàng).

Trên cầu Bình Triệu 2, nhà chức trách đã đặt cọc tiêu phản quảng để phân 2 chiều xe chạy. Trong đó, chiều từ trung tâm thành phố sang đường Phạm Văn Đồng được bố trí một làn cho ô tô, chiều ngược lại bố trí 2 làn hỗn hợp.

Sau khi qua cầu Bình Triệu 2, luồng ô tô được điều hướng rẽ phải trở lại chiều đường của cầu Bình Triệu 1.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, lắp đặt dải phân cách tại đường dẫn cầu Bình Triệu 2 (phía phường Hiệp Bình).

Làn đường từ nút giao Phạm Văn Đồng lên cầu Bình Triệu 2 bị bó hẹp khiến xe cộ ùn ứ vào buổi sáng.

Dự kiến, lực lượng CSGT ở 2 đầu cầu sẽ tăng cường túc trực vào giờ cao điểm để điều tiết giao thông.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 sẽ làm tăng tình trạng ùn tắc, ngay cả khi đã tổ chức lưu thông 2 chiều trên cầu Bình Triệu 2. Do đó, chủ đầu tư khuyến cáo tài xế ô tô có lộ trình qua cầu Bình Triệu 1 chủ động lựa chọn tuyến đường thay thế để tránh ùn tắc, giảm áp lực lên tuyến quốc lộ 13.

Việc cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 dự kiến kéo dài đến ngày 30/11 để phục vụ nâng tĩnh không cầu.