Xóm nghèo tan hoang, người dân Lâm Đồng trắng tay sau trận lũ lịch sử

Sau hai ngày hứng chịu trận lũ lịch sử, người dân thôn Phú Thái (xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tan hoang tại xóm nghèo nằm cạnh rừng phòng hộ Sông Quao.

Nằm sát dòng chảy của sông Cái, nhiều ngôi nhà tại thôn Phú Thái (xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ) đã bị sập đổ hoàn toàn, tài sản trong nhà bị cuốn trôi theo dòng nước lũ dữ dội.

Sau hai ngày chạy lũ đầy mệt mỏi, những người dân có nhà bị sập không khỏi quặn thắt lòng khi chứng kiến khối tài sản lớn của mình bị dòng nước cuốn trôi. Toàn bộ tài sản, giấy tờ tùy thân và những kỷ vật quý giá đều đã biến mất.

Ông Nguyễn Thành Phong (52 tuổi) bần thần bên cạnh ngôi nhà đã đổ sập hoàn toàn. Ông chia sẻ, chiều 3/12, nước hồ Sông Quao đổ về quá nhanh, ông chỉ kịp chạy thoát thân mà không mang theo được bất cứ thứ gì. Sáng hôm sau, khi nước rút, ông trở về thì căn nhà và toàn bộ tài sản đã bị dòng lũ cuốn trôi.

“Nhà sập, mấy nay được bà con trong xóm hỗ trợ áo quần, đồ ăn. Ngôi nhà là toàn bộ tài sản của gia đình, giờ sập không biết khi nào mới đủ tiền xây lại nhà. Tôi định dựng tạm lều ở thời gian rồi tính tiếp. Bây giờ tài sản của tôi chỉ còn đúng bộ quần áo và con chó tôi nuôi”, ông Phong nghẹn ngào chia sẻ.

Cạnh nhà ông Phong, bà Trần Thị Thuận (44 tuổi) đang cố gắng thu dọn những vật dụng còn sót lại sau trận lụt lịch sử hai ngày trước.

“Tôi sống ở đây hơn 40 năm mới thấy trận lụt lớn như vậy. Trước hôm lụt, quanh khu vực Hàm Thuận Bắc mưa lớn. Khi nghe hồ Sông Quao xả tràn, tôi lo lắng kê cao đồ đạc nhưng nước càng về chiều càng dâng cao, sợ bất trắc nên cả nhà phải sơ tán lên nhà hàng xóm cao hơn. Khi về lại nhà thì thấy cảnh tan hoang, cảm thấy buồn và bất lực”, bà Thuận kể lại trong sự tuyệt vọng.

Bà Thuận cho biết, toàn bộ đồ đạc trong nhà bị hư hỏng nặng, nhà cửa vẫn còn ngập trong bùn đất. Thậm chí, nhà vệ sinh đã bị lũ cuốn trôi cách xa hàng trăm mét.

Nhà bà Thái Thị Minh Quyên cũng chịu chung số phận khi phần móng nhà và bức tường kiên cố bị nước lũ cuốn trôi, tạo thành một hố rộng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập thêm.

Một tấm thiệp “Chúc mừng năm mới” từ Tết Ất Tỵ còn sót lại trong căn nhà đổ sập, gợi lên nỗi niềm xót xa. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến mùa xuân Bính Ngọ, nhưng trong căn nhà trống hoác này, nỗi lo về tương lai vẫn còn chồng chất.

Khu nhà ông Phong, bà Thuận nằm ngay dòng chảy của sông Cái nên nước lũ chảy rất mạnh. “Hôm đó may mắn di chuyển lên nhà hàng xóm trú lụt kịp, chứ cố thủ ở nhà thì chắc nước cuốn luôn cả nhà và người”, ông Phong cảm thấy may mắn khi cả gia đình đã thoát nạn.

Đối với những người dân nơi đây, việc khôi phục lại nhà cửa không chỉ là một thách thức vật chất mà còn là cả một hành trình dài để hồi phục tinh thần, vượt qua những khó khăn sau thảm họa này.

Người dân hy vọng chính quyền và cộng đồng sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trong quá trình tái thiết lại cuộc sống, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.