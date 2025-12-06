Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng với hộ dân bị sập nhà do mưa lũ

Ngày 6/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ trên địa bàn.

Cụ thể, đối với gia đình có nhà bị đổ sập, trôi hoàn toàn, không còn nơi ở, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/căn, để người dân xây lại nhà cửa; đối với hộ gia đình có nhà bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được tỉnh hỗ trợ 20-40 triệu đồng/hộ.

Nhà của một hộ dân xã D'ran, Lâm Đồng bị thiệt hại do mưa lũ (Ảnh: Minh Hậu).

Ngoài ra, hộ dân phải di dời do ngập nước, sạt lở sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ. Tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ gia đình/tháng đối với hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, gây đổ sập hoặc bị ngập, mức hỗ trợ tối đa 2 tháng.

Học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất được hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh để mua đồ dùng học tập.

Nước lũ gây ngập nhà cửa người dân xã D'ran, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Được biết, từ cuối tháng 10 đến nay, tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều đợt lũ lụt, gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Tính riêng đợt mưa lũ ngày 3-4/12 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận một người chết, 6.195 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng; khoảng 4.128ha cây trồng bị hư hại; 4.053 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; 24 tàu cá bị đứt neo, chìm.

Tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 17 điểm sạt lở đất; 4 cầu, cống dân sinh bị hư hỏng và nhiều tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt, ảnh hưởng giao thông.

Thiệt hại do mưa lũ ở Lâm Đồng trong 2 ngày 3-4/12 ước tính hơn 113 tỷ đồng.