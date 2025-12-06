Phó Thủ tướng đề nghị Lâm Đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt

Ngày 6/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2025 và công tác khắc phục hậu quả thiên tai những ngày vừa qua.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đến nay, tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa phương hơn 32.000 tỷ đồng, đạt hơn 113% so với kế hoạch địa phương giao, tăng 20% so với kế hoạch Trung ương giao. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người hơn 109 triệu đồng/người, đạt hơn 109% so với kế hoạch, tăng hơn 13% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tỉnh Lâm Đồng có 3 nhóm chỉ tiêu chưa hoàn thành, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP là 7,5%, không đạt kế hoạch 8% theo nghị quyết HĐND tỉnh; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 ước đạt 90%; tỷ lệ trường công lập đạt 68% trong khi chỉ tiêu đề ra là 70%.

Đối với công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đến nay, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành khắc phục sạt lở tạm thời các tuyến đèo Prenn, Mimosa, D’ran; khắc phục và thông xe quốc lộ 27C (đoạn thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng).

Các tuyến giao thông trọng điểm khác trên địa bàn xảy ra sạt trượt, sụt lún, tỉnh Lâm Đồng đã được giao các cơ quan chức năng có liên quan khắc phục tạm thời để đảm bảo lưu thông.

Nước lũ gây sạt lở, ảnh hưởng công trình dân dụng của người dân ở xã D'ran, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ làm 23 căn nhà của người dân đổ sập hoặc nước cuốn trôi. Trong đó, 5 hộ dân có nhu cầu nhận tiền hỗ trợ 120 triệu đồng/căn, 18 hộ khác có nhu cầu đề nghị Nhà nước làm mới.

Đến nay, tỉnh đã khởi công xây mới 7 căn, các căn còn lại dự kiến được khởi công, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/1/2026. Tỉnh Lâm Đồng cho biết có 51 trường hợp nhận mức hỗ trợ 20-40 triệu đồng/căn và địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa, đảm bảo chỗ ở an toàn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng phó thiên tai, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân bị thiệt hại theo đúng kế hoạch.

Cơ quan chức năng xử lý sự cố sạt lở đất trên đèo Mimosa ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Lâm Đồng rà soát, thống kê, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng; quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, đảm bảo học sinh được đến trường.

Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng cần có phương án cung ứng giống cây trồng để người dân sớm khôi phục sản xuất; có kế hoạch xây dựng, kiên cố hạ tầng; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát quy trình xả lũ các hồ đập, gia cố hồ đập thuỷ lợi xuống cấp để đảm bảo an toàn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Lâm Đồng nỗ lực với tinh thần cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng đại diện các đơn vị, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng dự lễ khởi công xây dựng nhà mới cho 4 hộ dân (thôn Lạc Thiện 1, xã D’ran) bị sập nhà do mưa lũ vừa qua.