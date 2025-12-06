Đường dân sinh bị lũ cuốn, 13 hộ dân ở Lâm Đồng cô lập

Ngày 6/12, UBND phường Hàm Thắng, Lâm Đồng, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong toản hiện trường đường dân sinh bị lũ cuốn hư hỏng, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lũ, nước sông Cái dâng cao, chảy xiết vào khu dân cư Kim Bình gây xói lở đất. Đến chiều 5/12, tuyến đường bê tông trong khu dân cư bị dòng nước xói lở, cuốn trôi khoảng 10m, giao thông trong khu dân cư Kim Bình bị chia cắt.

Lực lượng chức năng tiếp tế nhu yếu phẩm đến người dân bị cô lập (Ảnh: Văn Minh).

Vụ việc làm 13 hộ dân với 49 nhân khẩu bị cô lập. Xảy ra sự việc, chính quyền phường Hàm Thắng cùng các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, đồng thời sử dụng xuồng cao su tiếp tế thực phẩm, hỗ trợ 13 hộ dân bị cô lập ổn định cuộc sống.

Trong đợt mưa lũ ngày 3-4/12, Hàm Thắng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng với 2.800 căn nhà bị ngập, hư hỏng.

Được biết, cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, kiểm đếm thiệt hại.