Vụ hố sâu "nuốt chửng" nhiều ô tô: Xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét

Sáng 4/12, phóng viên Dân trí ghi nhận tại vị trí "hố tử thần" trên đường Nguyễn Công Trứ (đoạn gần ngã tư đường Ngô Quyền), phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã phong tỏa hoàn toàn hiện trường, dùng bạt quây kín xung quanh.

"Hố tử thần" đang được khắc phục bằng cách lấp cát; xung quanh được quây bạt để đảm bảo an toàn.

Qua quan sát của phóng viên, mặt đường Ngô Quyền sát hàng rào công trình Capital Square 3 xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét, khe nứt rộng nhất khoảng 3cm.

Một số đoạn bên dưới tường vây của công trình cũng bị sụt lún gây sụt vỉa hè.

Đoạn nút giao Nguyễn Công Trứ - Trần Hưng Đạo đã được lực lượng chức năng đóng một phần, chỉ cho xe máy đi vào. Một phần đường Ngô Quyền từ đoạn siêu thị Vincom đến Nguyễn Công Trứ được đóng lại hoàn toàn.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, công trình này đang thi công phần ngầm, hệ thống tường vây tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi trời mưa lớn, nước kéo theo cát của công trình lân cận chảy vào vị trí tường vây bị hở của dự án Capital Square 3, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, nước từ cống làm xói đất tại khu vực, gây sụt lún.

Ghi nhận sáng 4/12, trong dự án khu vực xuất hiện "hố tử thần" vẫn đầy nước.

Trước đó, lúc 14h10 ngày 3/12 tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ, đoạn giáp công trình Capital Square 3, bị sụt lún đã tạo thành hố sâu dài 15m, rộng 6m.

Hiện tượng nêu trên khiến tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy, 2 ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố.

Thời điểm đó cơ quan chức năng đã điều một xe cẩu đến hiện trường để cứu hộ.

Chủ đầu tư và các đơn vị đã được chỉ đạo có biện pháp khoanh vùng nguy hiểm, thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn tại công trình và khu vực.