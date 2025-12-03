Hố sâu "nuốt chửng" nhiều ô tô ở Đà Nẵng

Chiều 3/12, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã tiếp cận và xử lý hiện trường vụ sụt lún mặt đường Nguyễn Công Trứ (đoạn gần ngã tư đường Ngô Quyền), nơi hình thành một "hố tử thần" "nuốt chửng" nhiều ô tô đang đỗ.

Trước đó, khoảng hơn 14h cùng ngày, mặt đường bất ngờ sụt xuống tạo thành một hố sâu nằm sát lề phải theo hướng Ngô Quyền đi Trần Hưng Đạo. Hố rộng gần nửa mặt đường, sâu khoảng 2m.

Hố "tử thần" bất ngờ xuất hiện, có 2 ô tô bị rơi xuống hố (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận, vị trí sụt lún nằm cạnh hàng rào tôn của dự án Capital Square đang thi công. Hai ô tô đỗ sát lề đường bị rơi xuống hố, một ô tô khác bị sụp 2 bánh sau và nằm chênh vênh trên miệng hố.

Phần sụt lún ăn gần ra giữa tim đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Cơ quan chức năng đã điều một xe cẩu đến hiện trường để cứu hộ và đoạn đường này đã được tạm phong tỏa.

Lãnh đạo phường An Hải đến hiện trường chỉ đạo việc khắc phục sự cố (Ảnh: Hoài Sơn).

Người dân địa phương cho hay, lòng đường tại đây đã xuất hiện vết nứt nhiều ngày trước. Không chỉ đường Nguyễn Công Trứ, mặt đường Ngô Quyền cũng xảy ra tình trạng tương tự. Thời điểm xảy ra vụ việc có mưa và họ nghe một tiếng động lớn, sau đó lòng đường sụt xuống.

Trao đổi nhanh tại hiện trường, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, cho biết sự cố chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng điều xe cẩu để đưa ô tô lên khỏi hố (Ảnh: Hoài Sơn).

“Vị trí sụt lún rộng 20-30m. Trước mắt, phường chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân”, ông Thanh nói.

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, cũng đã đến hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ việc.