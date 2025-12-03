Khoảnh khắc hố sâu “nuốt chửng” nhiều ô tô ở Đà Nẵng

Ngày 3/12, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã đến hiện trường chỉ đạo việc khắc phục sự cố sụt lún mặt đường Nguyễn Công Trứ, nơi hình thành một "hố tử thần" đã "nuốt chửng" nhiều ô tô.

Theo camera ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày, lúc này trời đang mưa, mặt đường Nguyễn Công Trứ bất ngờ sụt xuống tạo thành một hố sâu nằm sát lề phải theo hướng Ngô Quyền đi Trần Hưng Đạo.

Khoảnh khắc hố sâu “nuốt chửng” nhiều ô tô cạnh dự án cao ốc đang thi công (Video: Hoài Sơn).

Vị trí sụt lún nằm cạnh hàng rào tôn của dự án Capital Square đang trong quá trình thi công. Hai ô tô đỗ sát lề đường bị rơi xuống hố.

Ông Thanh cho hay, nhận tin báo của người dân về sự việc, lãnh đạo phường đã chỉ đạo các lực lượng ra kiểm tra hiện trường. Qua ghi nhận, vị trí sụt lún rộng 20-30m và có 2 ô tô bị rơi xuống hố.

Cơ quan chức năng điều xe cẩu để đưa ô tô lên khỏi hố (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước mắt, phường chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân địa phương cho hay, lòng đường tại đây đã xuất hiện vết nứt nhiều ngày trước khi dự án Capital Square thi công. Không chỉ đường Nguyễn Công Trứ, mặt đường Ngô Quyền cũng xảy ra tình trạng tương tự.