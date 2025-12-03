Vụ hố sâu “nuốt chửng” nhiều ô tô: Nguyên nhân sự cố

Tối 3/12, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã thông tin về sự cố sụt lún mặt đường Nguyễn Công Trứ (đoạn gần ngã tư đường Ngô Quyền), thuộc phường An Hải, hình thành một "hố tử thần” “nuốt chửng” nhiều ô tô.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, dự án xảy ra sự cố là dự án Khu đô thị Capital Square 3, chủ đầu tư là Công ty TNHH Bất động sản SIH.

"Hố tử thần" bất ngờ xuất hiện "nuốt" 2 ô tô (Ảnh: Hoài Sơn).

Sự việc xảy ra lúc 14h10 cùng ngày, tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ, đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo (giáp công trình Capital Square 3). Sụt lún đã tạo thành hố sâu dài 15m, rộng 6m.

Hiện tượng nêu trên khiến tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy, 2 ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, công trình này đang thi công phần ngầm, hệ thống tường vây tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Một đoạn tường vây của dự án Capital Square 3 (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi trời mưa lớn, nước kéo theo cát của công trình lân cận chảy vào vị trí tường vây bị hở của dự án Capital Square 3, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, nước từ cống làm xói đất tại khu vực, gây sụt lún.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Sở Xây dựng, cùng lãnh đạo phường An Hải đã kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục ngay sự việc.

Ông Nguyễn Hà Nam (bìa phải), Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, kiểm tra hiện trường vụ việc (Ảnh: Hoài Sơn).

Chủ đầu tư và các đơn vị đã có biện pháp khoanh vùng nguy hiểm, thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn tại công trình và khu vực.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu đánh giá cụ thể nguyên nhân, lập biện pháp, tổ chức khắc phục việc thi công ảnh hưởng đến công trình lân cận.

Như Dân trí đã thông tin, trước khi xảy ra sự việc, nhiều người dân cho biết lòng đường tại đây đã xuất hiện vết nứt. Không chỉ đường Nguyễn Công Trứ, mặt đường Ngô Quyền cũng xảy ra tình trạng tương tự.