Xuất hiện hố "tử thần” trên đường sau mưa lớn ở Đà Nẵng

Ngày 3/11, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, đoạn qua Làng Đại học bất ngờ xuất hiện hố “tử thần” khiến người đi đường lo lắng.

Theo ghi nhận, hố rộng 4m, dài 4m, sâu hơn 1m. Miệng hố “ăn” từ lòng đường vào đến vỉa hè. Thời điểm xảy ra sự cố rất may không có phương tiện di chuyển qua, nên không gây thiệt hại về người.

Hố "tử thần" xuất hiện giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Nhận tin báo, Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng cử cán bộ tiếp cận, đánh giá hiện trạng và giăng dây cảnh báo an toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài trong đêm 2 và sáng 3/11 khiến nước tràn qua mặt đường với lưu lượng lớn, gây sụt lún nền đất. Khu vực này thuộc phạm vi dự án mở rộng Làng Đại học Đà Nẵng, đã được bàn giao cho đơn vị thi công quản lý.

Cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng trực tại vị trí nêu trên để đảm bảo an toàn giao thông. Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng đã yêu cầu nhà thầu bổ sung đèn cảnh giới, biển báo hiệu, đồng thời bố trí người trực 24/24h để đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, nước chảy mạnh cũng gây sụt một hố lớn, ngay khu vực giáp với tòa nhà B1, khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh, phường Hòa Khánh.

Theo ghi nhận, hố sụt rộng khoảng 2m, sâu hơn 2m, dòng chảy mạnh đã khiến phần taluy phía dưới của chung cư bị khoét hàm ếch, đất đá và gạch vụn tràn xuống khu vực phía dưới của chung cư.